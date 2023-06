Neue Operationsräume für Klinik Kitzinger Land

Die Klinik Kitzinger Land in Kitzingen hat vier neue Operationssäle in Betrieb genommen (Krankenhaus Kitzingen).

Eines der besonderen Bauprojekte der letzten Jahre in der Klinik Kitzinger Land ist fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Der neue OP-Bereich wird ab sofort auf insgesamt 400 Quadratmeter genutzt. Dieselbe Größe wurde nochmals für die neuen Diensträume, Büros und Anschlussräume bereitgestellt.

Diese Neuerungen sind Teil der großen Generalsanierung der Klinik, die im Jahr 2015 begann und sich auf über 90 Millionen Euro belaufen werden. Der

hochmoderne Operationstrakt wurde im ersten Teil des zweiten Bauabschnitts neu errichtet.

„Der neue OP-Trakt verfügt über die modernste Technik, die unser operatives

Angebot erweitert und für höchste Patientensicherheit sorgt. Damit können wir

die Qualität im operativen Bereich nochmals steigern, um eine bestmögliche

Behandlung für die Patienten zu gewährleisten“, freut sich der stellvertretende

Vorstand Dr. Uwe Pfeiffle über den Beginn einer neuen Ära.

Vier hochmoderne OP-Säle sorgen dafür, dass am Tag im Schnitt ca. 20

Operationen eingeplant werden können. Eine Besonderheit ist sicherlich der neue

Steril-Flur, der mit seiner hochmodernen Klimaanlage dafür sorgt, dass

hygienisch alles einwandfrei ist und so von dort aus auch die OP-Tische

vorbereitet werden können. Dies ermöglicht, dass die Wechselzeiten zwischen den

Operationen gekürzt werden. Ein weiterer Vorteil zum vorigen OP-Trakt ist

zudem, dass die Platzverhältnisse deutlich besser sind und der

Vorbereitungsbereich nun direkt an die OP-Säle angrenzt. Auch der Aufwachraum

konnte vergrößert werden, sodass die postoperative Betreuung der Patienten

ebenso verbessert ist.

Vor der Inbetriebnahme der neuen OP-Säle musste der Umzug vom alten OP-Trakt

koordiniert werden. Auch diese organisatorische Herausforderung wurde sehr gut

umgesetzt, wie Dr. Uwe Pfeiffle verdeutlicht: „Mein Dank gilt dem OP- und

Anästhesieteam sowie dem technischen Dienst und der Hygiene-Abteilung unserer

Klinik. Die tolle Zusammenarbeit hat für einen reibungslosen Umzug und einen

sehr guten Start in den neuen OP-Räumen gesorgt.“

Der Umzug hat auch noch ein weiteres Highlight für unsere Beschäftigten zu

bieten: die großen Fenster mit Blick ins Grüne sorgen für viel Tageslicht und

damit für eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre.

Quelle: Krankenhaus Kitzingen, 05.06.2023