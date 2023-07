Neuer Regionalgeschäftsführer bei Ameos Süd

AMEOS Süd mit neuem Regionalgeschäftsführer (Pressenachricht).

Thomas Pfeifer (49) hat zum 1. Juli die Position des Regionalgeschäftsführers bei AMEOS Süd in Neuburg an der Donau übernommen. In seiner Funktion verantwortet er 17 Einrichtungen an 13 Standorten in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland mit 1.000 Betten bzw. Behandlungsplätze und 2.200 Mitarbeitenden.

Thomas Pfeifer ist Bankkaufmann und Steuerberater und seit vielen Jahren erfolgreich im Gesundheitswesen tätig, unter anderem als Geschäftsführer für die Klinika der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V., und zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung dreier Klinika bei Medical Park am Tegernsee.

„Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Pfeifer einen Regionalgeschäftsführer gewonnen haben, der mit seiner Erfahrung und seiner Führungsqualität die Region AMEOS Süd positiv weiterentwickeln wird. Unser gemeinsames Ziel ist, die Versorgungsqualität zu sichern und die Behandlungsangebote für unsere Patientinnen und Patienten weiter auszubauen“, so AMEOS Vorstand Frank-Ulrich Wiener.

„Ich danke dem Vorstand für das Vertrauen und freue mich, meine Expertise in die AMEOS Gruppe einzubringen", sagt Thomas Pfeifer. „Gemeinsam mit meinen engagierten Mitarbeitenden werde ich die Zusammenarbeit zwischen unseren Krankenhäusern, Spitälern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Einrichtungen fördern und ausbauen, um den Menschen in meiner Region eine exzellente medizinische Versorgungsqualität und attraktive Arbeitsplätze zu bieten.“

Thomas Pfeifer lebt mit seiner Familie im Großraum München und ist in seiner Freizeit begeisterter Mountainbiker. Er freut sich darauf, die landschaftlich attraktive Region AMEOS Süd näher kennenzulernen und, wenn es seine Zeit zulässt, in diesem Jahr noch die Transalp von München bis zum Gardasee zu fahren.

Quelle: Pressenachricht, 20.07.2023