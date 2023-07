Neues Arbeitszeitmodell in den Kliniken des Main-Taunus-Kreises

Variable Arbeitszeit für Pflegende in den varisano Kliniken des Main-Taunus-Kreises (Pressenachricht).

Beruf und Familie in Einklang zu bringen, ist für Mitarbeitende im Pflegeberuf eine große Herausforderung. Schichtdienst und ein frühere Arbeitsbeginn, der mit Kita- und Schulzeiten nicht kompatibel ist, ergeben schon zwei Gründe, die Krankenschwestern dazu veranlassen, ihren Beruf zeitweilig oder ganz an den Nagel zu hängen. „Wir wollen Pflegenden, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, das Angebot machen: „Komm zu uns in den Stationsdienst, wann und so oft du willst“, beschreibt Pflegedirektorin Astrid Eisenberg das neue Angebot der in jeder Hinsicht variablen Arbeitszeit für die Pflege in den Krankenhäusern Bad Soden und Hofheim.

Arbeitstage, Arbeitszeit, Stundenzahl, Station und Fachbereich sind für examinierte Pflegende aus der Gesundheits- oder Altenpflege, aber auch für Krankenpflegehelfer mit Examen in den Kliniken des Main-Taunus-Kreises jetzt frei wählbar. Die Berufsrückkehrer erwartet am neuen Arbeitsplatz in den Kliniken eine fachliche Einarbeitung und verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass sie ihre Tätigkeit auf dem neuesten Kenntnisstand ausüben können.

"Wir sehen, dass Mütter und Väter einzigartige Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen, die im Pflegebereich von unschätzbarem Wert sind. Indem wir ihnen sehr flexible Arbeitszeiten anbieten, möchten wir ihre Talente nutzen“, hebt Eisenberg hervor.

Das variable Teilzeitangebot gilt für den Einsatz in vielen Fachbereiche der Kliniken. Nach persönlicher Qualifikation oder Vorstellung ist eine Tätigkeit im internistischen oder chirurgischen Bereich, aber auch in der Geriatrie und Psychiatrie möglich.

Hauptursache für den Ausstieg aus dem Pflegeberuf ist und waren die Unvereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das ergab die europäische NEXT-Studie (nurses early exit study), die europaweit den Ausstieg aus dem Pflegeberuf untersuchte, bereits im Jahr 2005. Sie förderte zu Tage, dass sogar jede vierte Pflegekraft in Deutschland darüber nachdenkt, den Beruf zu wechseln.

„Müttern während oder nach der Elternzeit, Wiedereinsteigern nach einer Berufspause, aber auch berenteten Pflegekräften, die noch eine geringfügige Beschäftigung ausüben möchten, bieten wir eine sinnerfüllte Tätigkeit, die sie passgenau auf ihr Leben zuschneiden können“, so Eisenberg. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte monatlich mindestens 16 Stunden arbeiten wollen.

Interessierte können sich beim Job-Café im Krankenhaus Bad Soden am Mittwoch, dem 2. August, zwischen 12 und 17 Uhr ein Bild vom angebotenen Arbeitsplatz und den neuen Kollegen und Kolleginnen machen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Pressenachricht, 25.07.2023