OB in Sorge um das St. Elisabeth Krankenhauses Lahnstein (Pressemitteilung).

Unterstützung von Bundes- und Landesgesundheitsministerium gefordert. In einem Brief, den Lahnsteins Oberbürgermeister Peter Labonte kürzlich an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn richtete, äußerte er seine Sorgen hinsichtlich des St. Elisabeth Krankenhauses in Lahnstein, das, ebenso wie viele andere Einrichtungen, unter

den finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie leidet.

Hintergrund ist, dass sich das St. Elisabeth Krankenhaus in Lahnstein mehrfach

mit der Bitte um Nachbesserung der Verfahrensregeln zum

„Krankenhausrettungsschirm 2.0“ an das rheinland-pfälzische

Landesgesundheitsministerium gewendet hatte. Der Oberbürgermeister steht in

regelmäßigem Austausch mit der Geschäftsleitung des Krankenhauses und

unterstützt deren Bitte ausdrücklich.

„Nur die Aufnahme der Einrichtung in die Liste des Krankenhaus-Rettungsschirms

und der Erhalt der damit verbundenen Ausgleichszahlungen kann zu einer

Verbesserung der derzeit schwierigen finanziellen Situation unseres

Krankenhauses führen“, so Labonte. „Es ist für mich nicht verständlich, warum

gerade das St. Elisabeth Krankenhaus nicht in die neue Liste des

Rettungsschirms aufgenommen worden ist, obwohl offenbar andere, durchaus

vergleichbare Krankenhäuser entsprechend berücksichtigt wurden.“

Von der rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerin Sabine

Bätzing-Lichtenthäler wurde Labonte mitgeteilt, dass es bereits mehrfach

Gespräche der Länder mit dem Bundesgesundheitsministerium dazu gegeben hat.

Dabei habe das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium darauf hingewiesen,

dass die neuen Verfahrensregelungen nicht praktikabel seien.

Aus diesem Grunde wendete sich Oberbürgermeister Labonte nun in einem Brief

ebenfalls an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, um in Erfahrung zu bringen,

was konkret getan werden kann, um dem Lahnsteiner Krankenhaus in dieser

schwierigen Lage besser und stärker helfen zu können.

Brief von Ministerin Bätzing-Lichtenberger an OB Labonte

Antwort von OB Labonte auf den Brief der Ministerin

Brief von OB Labonte an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Quelle: Pressemitteilung, 04.02.2021