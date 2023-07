Rund 3,8 Millionen Euro für die Geburtshilfe am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (MAGS NRW).

Förderung ermöglicht Weiterentwicklung der Geburtshilfe am Standort Herdecke. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat im Rahmen des Investitionsprogramms Krankenhaus-Einzelförderung am Donnerstag, 18. November 2021, in den Räumlichkeiten der Bezirksregierung Arnsberg einen Förderbescheid über rund 3,8

Millionen Euro an das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke übergeben. Die

Förderung erhält das Krankenhaus für die Weiterentwicklung der Geburtshilfe.

„Ich freue mich sehr, dass das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke durch die

Erweiterung der Abteilung Geburtshilfe mit einer digitalen Zusammenführung der

Wehenschreiber (CTG) und baulichen Maßnahmen in den Bereichen der Kreißsäle

sowie der Überwachungs- und Wehenzimmer, die Versorgung zeitgemäß

weiterentwickelt. Somit wird eine hohe Qualität der geburtshilflichen

Versorgung im Ennepe-Ruhr-Kreis auch in der Zukunft sichergestellt“, erklärte

Minister Laumann bei der Bescheid-Übergabe.

„Dem Ziel, unsere Geburtshilfe noch stärker auf die Bedürfnisse der

Neugeborenen, ihrer Mütter und der Väter auszurichten, kommen wir jetzt ein

weiteres Stück näher. Seit Jahren steigen die Geburtenzahlen in unserem Haus

stetig an, was uns sehr freut. In diesem Jahr kommen erstmals deutlich über

2000 Babys im GKH zur Welt. Gleichzeitig belasten uns Raumnot und eine in die

Jahre gekommene Infrastruktur“, so Dr. med. Anette Voigt, Leitende Ärztin der

Frauenklinik und als Ärztliche Direktorin Mitglied der Unternehmensleitung am

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. „Die Förderung durch das Land ermöglicht

uns, neue, moderne Kreißsäle zu bauen. Damit tragen wir dem Wunsch der

Gebärenden nach einem geborgenen, ruhigen Raum Rechnung, in dem sie ohne

Ortswechsel Latenzphase und Geburt verbringen können.“

Hintergrund:

Mit dem Investitionsprogramm Krankenhaus-Einzelförderung der Landesregierung

wird die Gesundheitsversorgung in Nordrhein-Westfalen weiter verbessert. Ziel

ist es, auch zukünftig eine qualitativ hochwertige und patientengerechte

Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Für das Jahr 2021 wurden die

Förderschwerpunkte „Stärkung der geburtshilflichen Versorgung“ und „Stärkung

der Versorgung von Kindern- und Jugendlichen“ festgelegt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das Jahr 2021 ursprünglich Mittel in Höhe

von 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der Vielzahl

an Anträgen ist diese Summe inzwischen um weitere knapp sechs Millionen Euro

erhöht worden, so dass insgesamt knapp 106 Millionen Euro für 24 Maßnahmen in

22 Krankenhäusern vergeben werden.

Quelle: MAGS NRW, 18.11.2021