Sana Kliniken stärken Medizinbereich im Konzern (Pressemitteilung).

Zur Weiterentwicklung ihrer medizinischen Strukturen und Qualität holen die Sana Kliniken mit Professorin Katrin Rothkopf ab April 2022 eine erfahrene Medizinerin und Krankenhaus-Managerin an Bord. In ihrer neuen Funktion wird sie künftig als Generalbevollmächtigte für die Unternehmensstrategie Medizin,

Hygiene & Infektiologie sowie Qualitäts- & Klinisches Risikomanagement im

Sana-Konzern verantwortlich sein. Die Position wird erstmals besetzt.

„Katrin Rothkopf ist eine ausgewiesene Expertin sowohl in medizinischen Bereich

als auch in der Steuerung von Krankenhäusern. Sie hat in ihrer beruflichen

Vergangenheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie man medizinische

Strukturen konsequent für die Erfordernisse der Zukunft aufstellt. Gerade im

Transformationsprozess von klinischen Einrichtungen und der stärkeren

Verzahnung von ambulanten und stationären Bereichen wird sie mit ihrer

Erfahrung und ihren Ideen wesentlich zur Weiterentwicklung unserer

medizinischen Strukturen und unseres Angebots beitragen“, freut sich Dr. Jens

Schick über den Neuzugang. Er ist im Vorstand der Sana Kliniken AG u.a. für die

Medizinstrategie und das Qualitätsmanagement der klinischen Bereiche

zuständig.

Katrin Rothkopf blickt auf jahrzehntelange Tätigkeit im medizinischen Bereich,

in Forschung und Lehre sowie vielfältige Erfahrungen in der Beratung und

Management von klinischen Einrichtungen zurück. Die an der Universität Leipzig

und Berliner Charité ausgebildete promovierte Fachärztin für Anästhesie und

Intensivmedizin arbeitete in den vergangenen vier Jahrzehnten zunächst in

unterschiedlichen klinischen Einrichtungen und Krankenhäusern im

deutschsprachigen Raum, insbesondere in kardiochirurgischen Fachbereichen, und

seit Beginn der 2000er Jahre im Management und Beratung von Krankenhäusern und

Klinikketten (u.a. Helios, Vivantes, Schön). In ihrer beruflichen Karriere war

Katrin Rothkopf u.a. bei den Helios Kliniken für das Medizin-Controlling von

über 50 Akutkliniken und bei der Schön Klinik auf Konzernebene als

Bereichsleiterin Qualität & Medizin verantwortlich. Zuletzt leitete sie seit

Anfang 2020 bei der Unternehmensberatung WMC Healthcare die Serviceline

Erlösmanagement.

Professorin Katrin Rothkopf: „Krankenhäuser stehen in den nächsten Jahren vor

großen Veränderungen. Sana als aktiven Treiber dieses Wandels mit meinen

Kenntnissen und Ansätzen zu unterstützen, um die klinischen Bereiche weiter zu

entwickeln, wird eine sehr attraktive wie auch herausfordernde Aufgabe für mich

sein.“ Seit 2011 nimmt Katrin Rothkopf zusätzlich Lehraufträge an zwei

Hochschulen (Potsdam / Rosenheim) wahr und leitete Studiengänge im

Medizin-Controlling und Gesundheitsmanagement. Sie hat neben ihrer

medizinischen und fachärztlichen Ausbildung einen Abschluss als

Gesundheitsökonomin und besitzt einen Master in Hospital Management.

Quelle: Pressemitteilung, 27.01.2022