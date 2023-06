Uniklinik Bonn: Jahresergebnis 2022 mit Überschuss von 21 Millionen Euro

Universitätsklinikum Bonn mit Spitzen-Ergebnis in Qualität und Wirtschaftlichkeit (Mediennachricht).

Überschuss geht in Investitionen und Entlastungsmaßnahmen. Das UKB hatte im Jahr 2022 große Herausforderungen mit bis zum Ende der Pandemie 3.000 COVID-19 Patient*innen, dem 12-wöchigen Streik an allen 6 Universitätsklinika und den allgemeinen wirtschaftlichen Problemen mit Inflation und

Baukostensteigerungen. Trotzdem hat das Universitätsklinikum Bonn mit +21 Mio. bei einer Bilanzsumme von 1,6 Mrd. wieder das beste wirtschaftliche Ergebnis aller Universitätskliniken NRWs erreicht, was nun dem

gemeinnützigen Maximalversorger weitere Investitionen im Bau- und

Instandhaltung sowie Entlastungsmaßnahmen für die Beschäftigten ermöglicht. In

der Rangliste des F.A.Z. Instituts „Top-Arbeitgeber- Innovativ. Digital.

Nachhaltig“ wurde das UKB auf Platz 1 der Öffentlichen Krankenhäuser in

Deutschland bewertet. Das UKB war auch im Wissenschaftsranking des Landes NRW

auf Platz 1 ebenso wie in der FOCUS Klinikliste.

Einen soliden Zuwachs verzeichnet das UKB auch trotz des allgemeinen

Fachkräftemangels im personellen Bereich und zählt nun insgesamt 8.945

Mitarbeitende – ein Zuwachs von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im

ärztlichen Bereich blieb die Personalbesetzung konstant, während sie im

Pflegebereich um 2% anstieg. Per Feststellungsbescheid für die von der

Bezirksregierung genehmigten Betten wurde wegen der starken Nachfrage um 35 auf

jetzt erstmal über 1.300 Betten erhöht. Das UKB suchten in 2022 451.067

ambulante Patient*innen auf gegenüber 438 678 im Vorjahr, was den Trend zur

Ambulantisierung medizinischer Leistungen zeigt. Die stationäre Fallzahl war 53

404 und als Notfälle wurden über 50 000 Patient*innen behandelt.

„Wir sind unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als drittgrößter

Arbeitgeber in Bonn dankbar für die großartige Arbeit und werden jeden Cent des

Überschusses in die Verbesserung der Infrastruktur und Maßnahmen zur

Erleichterung der verantwortungsvollen Arbeit unserer hochmotivierten

Beschäftigten investieren“ so Prof. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor und

Vorstandsvorsitzender des UKB. So haben wir im letzten Jahr z.B. für alle

unsere Mitarbeitenden unser klinikeigenes Fitnessstudio kostenlos zur Verfügung

gestellt und in viele Bau- und Sanierungsmaßnahmen investiert.“

Bei den vom Land NRW finanzierten Baumaßnahmen konnte der Erweiterungsbau des

Lehrgebäudes gefeiert werden, ein Gebäude für Europas größtes

Hämophilie-Zentrum und die Ambulanz der Kinderwunschsprechstunde hatte

Richtfest und das große Herzzentrum mit 200 Betten wird am 19.06.2023 in

Anwesenheit vom Ministerpräsidenten Wüst sein Richtfest feiern.

Die Entwicklungen 2022 zeigen einmal mehr: Das UKB gehört zu den Top-Kliniken

bundesweit sowie international und ist Vorreiter für eine hochmoderne,

hocheffiziente und digitalisierte Krankenversorgung, Forschung und Lehre, wobei

die über 500.000 Patient*innen im Jahr immer im Vordergrund stehen.

Quelle: Mediennachricht, 16.06.2023