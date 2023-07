Uniklinik Magdeburg: Kinderintensivmedizinische Fälle müssen vorerst verlegt werden

Die Uni-Kinderklinik Magdeburg schließt nach internem Konflikt ihre Intensivstation (Volksstimme).

Die Universitätsmedizin Magdeburg schließt vor dem Hintergrund der mangelnden Fachkräfteverfügbarkeit vorübergehend ihre Kinderintensivstation. Die Neu- und Frühgeborenen-Intensivstation ist von der Schließung nicht betroffen. Somit sind die Neu- und Frühgeborenversorgung sowie die Notfallversorgung von

Kindern nach wie vor gesichert und dank der Kooperation mit der Universitätsmedizin Halle die elektive intensivmedizinische Versorgung hausübergreifend sichergestellt.

Sowohl das Kindeswohl als auch die bestmögliche Versorgung unserer kleinen

Patient:innen stellt für die Universitätsmedizin Magdeburg die oberste

Priorität dar. Deshalb ist die temporäre Schließung, in Anlehnung an die

aktuell angespannte Arbeitsmarktsituation im Bereich der Fachärzt:innen für

Kinderintensivmedizin, notwendig.

„Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands treffen die aktuelle personelle

Knappheit in Post-Corona-Zeiten und die damit verbundenen Schwierigkeiten in

der Kinder- und Jugendmedizin auch die Universitätsmedizin Magdeburg in voller

Härte“, so der Leiter für Marketing und Kommunikation, Stefan Rudolph.

„Die Zeit der temporären Schließung, in Verbindung mit der Kooperation mit

Halle, wird die Universitätsmedizin Magdeburg nutzen, um die

Kinderintensivmedizin personell zu stärken, Kompetenzen zu bündeln und mit

einer neu aufgestellten Kinderintensivstation zurückzukehren”, führt Stefan

Rudolph im Weiteren aus.

Die Universitätsmedizin Magdeburg bedankt sich vor allem bei ihren

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unter schwierigsten Bedingungen Bestes

geleistet haben. Darüber hinaus bei der Universitätsmedizin Halle für die

schnelle und lösungsorientierte Kooperation der beiden Universitätsmedizinen im

Land.

Quelle: Pressemeldung, 16.02.2023