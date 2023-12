Landesbasisfallwert 2024 für Niedersachsen steigt auf 4.206,94 Euro

5,13 Prozent Anhebung beim Landesbasisfallwert 2024 für Niedersachsen vor der Schiedsstelle geeint (Pressemeldung).

Die Gesetzlichen Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft haben sich heute im Rahmen des Schiedsverfahrens auf einen Steigerungswert von 5.13 % für den Landesbasisfallwert 2024 geeinigt. Vorausgegangen sind intensive Verhandlungen zum Teil unter der Moderation des Niedersächsischen Gesundheitsministers Dr. Andreas Philippi, der sich sehr erfreut über das heutige Ergebnis äußert: „Das ist ein guter Tag für die Niedersächsischen Krankenhäuser, die jetzt Planungssicherheit und eine auskömmliche Finanzierungssicherheit für das Jahr 2024 haben. Gleichzeitig ist es ein Gewinn für die Selbstverwaltung in Niedersachsen. Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft haben hier unter Beweis gestellt, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und gemeinsam mit dem Land Niedersachsen die Übergangsphase bis zur Umsetzung der Krankenhaus-Reform positiv gestalten wollen. Die Einigung ist eine tragfähige Lösung für das Jahr 2024, mein Haus wird diesen Abschluss jetzt kurzfristig noch in diesem Jahr genehmigen, so dass die Finanzierung der Krankenhäuser ab 01.01.2024 gesichert ist.“ Der Dank gilt allen Beteiligten, die dieses Ergebnis ermöglicht haben.

Quelle: Pressemeldung, 20.12.2023