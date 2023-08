Studie zeigt: Jeder fünfte Krankenhauspatient hat Diabetes (Pressemitteilung).

Fallzahlen von Diabetespatienten in stationärer Behandlung spiegeln den sehr hohen Versorgungsbedarf in Krankenhäusern wider. Eine Studie unter Leitung der Universität Ulm zeigt, dass knapp jeder fünfte stationäre Patient in Deutschland an Diabetes leidet. Das Ergebnis spiegelt nicht nur den Versorgungsbedarf von Diabetespatienten

im Krankenhaus wider, sondern offenbart auch Diskrepanzen zu den bisher publizierten Statistiken über die Fallzahlen von Patienten mit Diabetes im Krankenhaus. Viele Diabetespatienten werden bisher gar nicht erfasst, wenn nur die Patienten mit

Hauptdiagnose Diabetes gezählt werden. Die Kommission Epidemiologie und

Versorgungsforschung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) sieht in der

Studie einen Beleg dafür, dass die realen Zahlen wesentlich höher liegen, wenn

man die Patienten mit Nebendiagnose Diabetes mitbetrachtet. Bei Fällen mit

COVID-19 im Krankenhaus werden meist Haupt- und Nebendiagnosen betrachtet, da

in beiden Fällen der stationäre Aufwand erheblich größer ist. Genauso sollte

bei Diabetes auch verfahren werden, da Menschen mit einer Nebendiagnose

Diabetes im Krankenhaus genauso eine zusätzliche, spezialisierte und aufwändige

Betreuung benötigen.

Knapp jeder fünfte Krankenhauspatient leidet unter Diabetes, zeigt das Ergebnis

einer Studie der Universität Ulm, die sich mit den Fallzahlen der

hospitalisierten Diabetesfälle zwischen 2015 bis 2017 befasst. Die Zahl bezieht

sich dabei auf alle Krankenhausfälle, ab dem Alter von 20 Jahren. „Bisher gab

es noch keine umfassenden Daten zu dem Thema. Es hat sich in unserer Studie

gezeigt, dass in diesen drei Jahren mehr als 18 Prozent der jeweils rund 16,5

Millionen stationär aufgenommenen Fälle eine Haupt- oder Nebendiagnose Diabetes

hatten“, erklärt die Studienautorin Marie Auzanneau, MPH. „Wir haben dabei auch

die Häufigkeit der verschiedenen Diabetestypen analysiert.“ Von den insgesamt

rund 3,1 Millionen Krankenhausfällen mit Diabetes im Jahr 2017 litten laut der

Studie, die bald veröffentlicht wird, mehr als 2,8 Millionen an einem Diabetes

mellitus Typ-2.

„Auffällig war, dass die Verweildauer und Sterblichkeit unter den

Krankenhausfällen mit Diabetes höher lag als bei denjenigen ohne Diabetes“,

erklärt Professor Dr. med Reinhard W. Holl. Es habe sich zudem gezeigt, dass

die Prävalenz des Diabetes doppelt so hoch lag wie bei der

Allgemeinbevölkerung. „Das belegt die hohe diabetesassoziierte Sterblichkeit

und verdeutlicht den erheblichen stationären Versorgungsbedarf von immer älter

werdenden multimorbiden Diabetespatienten“, erklärt Holl.

Nebendiagnose Diabetes: Auswirkungen stark unterschätzt

Es wird zudem unterschätzt, dass Diabetes neben Herzinsuffizienz oder

Vorhofflimmern eine der häufigsten Nebendiagnosen bei stationär behandelten

Patienten ist. Das zeigt die DRG-Statistik von 2016, eine jährliche

Vollerhebung aller nach Fallpauschalen abgerechneten, vollstationären

Krankenhausfälle innerhalb Deutschlands. „In vielen bisher publizierten

Statistiken zum Thema wird lediglich die Hauptdiagnose Diabetes aufgeführt,

aber das spiegelt das reale Bild nicht wider“, erklärt Professor Dr. med.

Andreas Fritsche, Sprecher der Kommission Epidemiologie und

Versorgungsforschung der DDG. „Die Gesamtzahl der stationären Diabetespatienten

wird erheblich unterschätzt, denn Patienten mit Nebendiagnose Diabetes werden

in den veröffentlichten Daten oft nicht mit einbezogen. Die aktuelle Ulmer

Studie zeigt, dass die reale Zahl der stationären Diabetespatienten 15 Mal

höher liegt als in manchen Publikationen zu hospitalisierten Diabetespatienten

in Deutschland. Ihre Versorgung im Krankenhaus ist aber genauso aufwendig, sie

brauchen ebenso wie Patienten mit Hauptdiagnose Diabetes eine qualifizierte

Therapie“, so Fritsche.

Analoge Berichterstattung bei Nebendiagnose COVID und bei Nebendiagnose

Diabetes

Am Beispiel der COVID-Fallzahlen zeige sich, wie unterschiedlich bei der

Erfassung und Berichterstattung vorgegangen werde, so der Diabetologe. Vom

Robert-Koch-Institut (RKI) werde jeder im PCR Test positiv getestete

hospitalisierte Patient als COVID-Fall erfasst, dabei sei ein nicht

unerheblicher Teil dieser Patienten wegen einer anderen Hauptdiagnose ins

Krankenhaus eingeliefert worden. Es stelle sich die Frage, warum das bei

Diabetespatienten nicht ebenso gemacht wird. „Bisher berichtet das RKI bei den

stationären Diabeteszahlen nur von Patienten mit einer Hauptdiagnose – dies

ergibt aber ein einseitiges Bild. Ich bitte deshalb das RKI, die

Berichterstattung nach den gleichen Kriterien durchzuführen, um die

tatsächliche Belastung der Krankenhäuser durch stationäre Diabetespatienten zu

erfassen“, sagt der Diabetologe.

Link zum Beitrag der Veröffentlichung:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33678220/. Dtsch Arztebl Int. 2021 Jun

18;118(Forthcoming): arztebl.m2021.0151. doi: 10.3238/arztebl.m2021.0151.

Online ahead of print.

Link zum Beitrag beim Diabetes Kongress 2021: Vergleich der Hauptdiagnosen bei

stationären Krankenhausaufnahmen mit und ohne Diabetes: Ergebnisse aus der

Fallpauschalenbezogenen Krankenhausstatistik (DRG) - Postersitzung: T2DM-Risiko

und Pathomechanismus, Diabetes Kongress, 14.05.2021.: Programm - Deutsche

Diabetes Gesellschaft (diabeteskongress.de)

Link zum Bericht der Nationalen Diabetes-Surveillance 2019, Diabetes in

Deutschland: Diabetes in Deutschland – Bericht der Nationalen

­Diabetes-Surveillance 2019 (rki.de)

Quelle: Pressemitteilung, 26.04.2021