Zusatzentgelt: Einigung zu CRP-Apherese?

Einigung über die Erstattung des Zusatzentgelts für regenerierbare Immunadsorber (z.B. CRP-Adsorber) und CRP-Apherese bekannt gegeben (Investor Relations).

Pressemitteilung der Pentracor GmbH vom 24. Oktober 2022:

Das Medizintechnikunternehmen Pentracor GmbH (Wandelanleihe (ISIN DE000A289XB9

/ WKN A289XB) gibt bekannt:

Eine große deutsche Klinik hat sich in der vergangenen Woche den Krankenkassen

über die Erstattung des Zusatzentgelts für regenerierbare Immunadsorber (wie

den CRP-Adsorber von Pentracor) und über die Anwendung des Blutwäscheverfahrens

CRP-Apherese geeinigt.

Seit dem Frühjahr 2022 bestanden Differenzen zwischen Kliniken und ein paar

Krankenkassen über diese Kostenerstattung. Die Pentracor GmbH bezeichnete

diesen Sachverhalt in ihrem Halbjahresbericht 2022 und in einer

Ad-hoc-Mitteilung in Form einer Gewinnwarnung am 17. Oktober 2022 als negativen

Einflussfaktor auf Absatz, Umsatz und die Ergebnissituation. Mit der ersten

neueren Einigung zwischen den Krankenkassen und einer Klinik werden sich die

Hemmnisse für die Umsatzentwicklung der Pentracor GmbH voraussichtlich

schrittweise lösen.

Das Unternehmen rechnet besonders für das Geschäftsjahr 2023 mit einer

deutlichen Zunahme der Umsatzerlöse. Die CRP-Apherese hat besonders bei

Herzinfarkt, Covid-19 (Lungenentzündung) und Schlaganfall zu signifikant

positiven Ergebnissen für die Patienten geführt. Auch bei weiteren Erkrankungen

mit entzündlichem Geschehen wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa und

Bauchspeicheldrüsenentzündung liegen erste positive Resultate vor.

(24.10.2022/alc/n/a)

Quelle: Investor Relations, 24.10.2022