Bayerischer Psychiatriebericht 2021 (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, PDF, 5 MB).

Am heutigen Dienstag ist der erste bayerische Psychiatriebericht im Landtag behandelt worden. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek in München hingewiesen. Der Minister betonte: „Mit dem bayerischen

Psychiatriebericht leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, Menschen mit

psychischem Hilfebedarf und ihre Angehörigen noch besser und zielgerichteter zu

unterstützen. Dieses Thema ist mir persönlich ein großes Anliegen und steht

weit oben auf der politischen Agenda. Klar ist: Wir brauchen weitere

Verbesserungen für die Betroffenen. Der Bericht ist dabei eine wichtige

Grundlage, um feststellen zu können, wo wir anpacken müssen.“

Holetschek erläuterte: „Schwerpunkt im aktuellen Bericht ist die psychische

Gesundheit im Zuge der Corona-Pandemie sowie die psychische Gesundheit im

Kontext von Arbeit. Der Bericht bildet den Status quo der psychiatrischen,

psychotherapeutischen und psychosomatischen Versorgung in Bayern in all seinen

Facetten ab. Er bildet eine wesentliche Grundlage, um die Situation und die

Lebensqualität von psychisch erkrankten Menschen und deren Angehörigen in

Bayern weiter zu verbessern und die Unterstützungsangebote weiter zu

entwickeln.“

Die Erstellung des Berichts erfolgte durch das Landesamt für Gesundheit- und

Lebensmittelsicherheit (LGL). Unterstützt und begleitet wurde das LGL bei der

Konzeptionierung und der Berichterstellung durch einen ehrenamtlichen Beirat

aus Expertinnen und Experten – insbesondere auch unter Beteiligung der

organisierten psychiatrischen Selbsthilfe. Der Gesundheitsminister unterstrich:

„Dass der Bericht in der vorliegenden Qualität erstellt werden konnte, ist auch

dem beachtlichen Einsatz und wertvollen Engagement des begleitenden

ehrenamtlichen Beirates zuzuschreiben. Ich danke dem LGL und den

Beiratsmitgliedern für ihren Einsatz!“

Der Psychiatriebericht ist ein wichtiges Element der Umsetzung des

richtungsweisenden Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG).

Nach diesem Gesetz berichtet die Staatsregierung dem Landtag regelmäßig – im

dreijährigem Turnus – zur Situation der psychiatrischen, psychotherapeutischen

und psychosomatischen Versorgung.

Darüber hinaus gibt es auch ganz praktische Verbesserungen für Menschen mit

psychischem Hilfebedarf. Der Minister erläuterte: „So sind in ganz Bayern seit

dem 1. Juli 2021 rund um die Uhr Krisendienste verfügbar, die den Menschen in

psychischen Krisen rasch, wirksam und fachkundig helfen können. Vor allem in

der Corona-Pandemie ist das ein wertvolles Angebot für die bayerischen

Bürgerinnen und Bürger.“

Informationen zum Krisendienst stehen unter www.krisendienste.bayern zur

Verfügung.

Der erste Psychiatriebericht steht unter

www.stmgp.bayern.de/vorsorge/psychische-gesundheit zum Download zur Verfügung.

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 01.02.2022