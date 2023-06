Die Versorgungslandschaft der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie in Deutschland: Strukturen, Herausforderungen und Entwicklungen (Springer).

Für die psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von Kindern und Jugendlichen gibt es in Deutschland ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen. Eine neue Entwicklung ist die stationsäquivalente Behandlung (StäB), bei der die Patientinnen und Patienten durch ein multiprofessionelles

Team in ihrem sozialen Umfeld versorgt werden. In diesem Beitrag wird ein Überblick über die Versorgungslandschaft für psychisch erkrankte Kinder und

Jugendliche gegeben.

Stationsäquivalente Behandlungen sind ebenso effektiv, aber noch nicht

flächendeckend etabliert, Modellvorhaben nur wenige verhandelt. Regionale

Vernetzungen aller Hilfesysteme bis hin zu anzustrebenden jugendpsychiatrischen

Verbünden erfahren in der Versäulung des Sozialsystems liegende Begrenzungen.

Als Fazit wären ein Kooperationsgebot über die Sozialgesetzbücher hinweg und

die Ermöglichung wahrer sektorenübergreifender Versorgung wünschenswert.



