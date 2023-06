Klinik-Sanktionen: Psychiatrische Versorgung in Gefahr (Positionspapier, PDF, 2 MB).

Jedes Jahr sind in Deutschland 27,8 % der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Psychische Belastungen nehmen zu und damit steigt der Bedarf für die Inanspruchnahme des Versorgungssystems. Die „Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie“ (PPP-RL) sieht

ab 2024 Strafzahlungen vor, wenn Krankenhäuser die Personalmindestvorgaben

nicht erfüllen. Dies ist der Anlass für mehrere Verbände, sich mit einem

Positionspapier an die Politik und Entscheidungsträger*innen zu wenden. Auch

die DVSG hat das Positionspapier mitgezeichnet und -verfasst. Denn aus Sicht

der unterzeichnenden Verbände sind diese Sanktionen unverhältnismäßig hoch und

unsachgerecht und gefährden damit die Aufrechterhaltung der psychiatrischen

Versorgung. In dem Positionspapier werden Forderungen zur Weiterentwicklung und

Umgestaltung der Versorgungslandschaft benannt. Die Personalbedarfsbemessung

muss zukünftig evidenzbasiert erfolgen, um zu einer leitliniengerechten

Versorgung beizutragen. Die Verbesserung der psychiatrischen Behandlungs- und

Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind flexibel und den

Bedarf der Patient*innenbedarf entsprechend flächendeckend, sektoren- und

sozialgesetzbuchübergreifend zu gestalten.

[...]

Quelle: Positionspapier, 16.06.2023