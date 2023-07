Kliniken des Bezirkes Oberbayern (kbo) mit neuer Leitung

Geschäftsführer des Isar-Amper-Klinikums übernimmt die Leitung der Kliniken des Bezirkes Oberbayern (kbo) (Mediennachricht).

Der Verwaltungsrat unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Josef Mederer hat Franz Podechtl einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) bestellt. Die Position des Vorstandsvorsitzenden wurde für fünf Jahre vergeben mit der Option einer anschließenden Wiederbestellung. Franz Podechtl tritt Anfang 2024 die Nachfolge von Martin Spuckti an.

Bei der Bestellung folgte der kbo-Verwaltungsrat einstimmig der Empfehlung der Findungskommission, bestehend aus internen und externen Mitgliedern. Begleitet wurde das Verfahren von einer externen Personalberatung. Franz Podechtl tritt Anfang 2024 die Nachfolge von Martin Spuckti als Vorstandsvorsitzender von kbo und als Geschäftsführer des kbo-Sozialpsychiatrischen Zentrums an.

„Ich freue mich, dass sich mit Franz Podechtl ein Kandidat mit langjähriger einschlägiger Führungserfahrung durchsetzen konnte. Mit ihm an der Spitze werden die Kliniken des Bezirks Oberbayern weiterhin die Versorgung der uns anvertrauten Menschen sicherstellen und sich als innovatives Gesundheitsunternehmen und attraktiver Arbeitgeber positionieren“, sagt Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Vorsitzender des kbo-Verwaltungsrats zur Bestellung.

Martin Spuckti, der kbo seit der Gründung Anfang 2007 leitet, ergänzt: „Dass kbo für die Zukunft gewappnet ist und sich die gemeinsam erarbeitete Strategie bewährt, erfüllt mich mit Stolz auf die Leistung des gesamten Teams. Ich bin überzeugt, dass Franz Podechtl unseren Verbund zielorientiert weiterführen und sich als zuverlässiger Partner in der Versorgung bewähren wird.“

Franz Podechtl zu seiner Bestellung: „Ich bedanke mich beim Vorsitzenden und den Mitgliedern des kbo-Verwaltungsrates für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten kbo-Team die psychiatrische Versorgung in Oberbayern in diesen herausfordernden Zeiten nachhaltig weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten. kbo hat sich seit der Gründung im Jahr 2007 unter der Führung von Martin Spuckti zu einem der führenden Gesundheitsunternehmen in Bayern und in Deutschland entwickelt. Es erfüllt mich mit Stolz, den kbo-Vorstandvorsitz von Martin Spuckti übernehmen zu dürfen.“

Franz Podechtl ist seit über 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen bei kbo tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in diversen Bereichen der Leitung und der stationären, teilstationären und ambulanten Gesundheitsversorgung. Seit sechs Jahren ist er Geschäftsführer des kbo-Isar-Amper-Klinikums, darüber hinaus Geschäftsführer der kbo-Service sowie Geschäftsführender Gesellschafter der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern gGmbH. Zudem verfügt er über ausgeprägte Expertise in den Bereichen Bau, IT, Facility Management, Technik und Infrastruktur sowie im komplexen Projektmanagement. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind derzeit die Strategieprozessplanung und ihre Umsetzung sowie die innovative sektorenübergreifende Versorgungsgestaltung, zu der unter anderem die möglichst weitgehende Ambulantisierung und Vernetzung einer bedarfsgerechten psychiatrischen Versorgung in Oberbayern zählen.

