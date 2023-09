Presseerklärung der DKG in der Sache dünn und irreführend (Gemeinsamer Bundesausschuss).

Zur Presseerklärung der Deutschen Krankenhausgesellschaft e.V. (DKG) vom 21. September 2019 zum Thema Personalbemessung in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung erklärte der unparteiische Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), Prof. Josef Hecken, am Montag in Berlin:

„Die Presseerklärung der DKG ist sehr bedauerlich, weil sie den Beschluss des

G-BA zur Erstfassung der Richtlinie zur Personalbemessung in der

psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung vom vergangenen Donnerstag nur

rudimentär wiedergibt und damit einen durchweg falschen Eindruck über deren

Inhalt erweckt.

Bei der in der Wortwahl völlig überzogenen Darstellung hat die DKG einen ganz

wesentlichen Aspekt entweder völlig vergessen oder bewusst ignoriert, der für

die öffentliche Beurteilung von entscheidender Bedeutung ist:

Wir haben beschlossen, dass die Unterschreitung der Personalmindestvorgaben,

die wir zur deutlichen Qualitätsverbesserung in der stationären psychiatrischen

Versorgung festgelegt haben, zukünftig nur dann sanktioniert werden, wenn sie

einrichtungsbezogen in einem Zeitraum von drei Monaten nicht erfüllt werden.

Das war auch das Petitum, das im Stellungnahmeverfahren von den Expertinnen und

Experten gefordert wurde, um Kliniken die notwendige Flexibilität im

Personaleinsatz zu geben, wenn in einzelnen Behandlungseinheiten besonders

intensiv zu betreuende Patienten behandelt werden müssen und in anderen

Einheiten eine temporäre Personalreduzierung aufgrund der Schweregrade

vertretbar erscheint.

Das ist der entscheidende Punkt, der Flexibilität gibt und Sanktionen eben

nicht an starre Stationsstrukturen knüpft.

Was wir durch den mehrheitlich mit Zustimmung der Patientenvertretung und der

Länder gefassten Beschluss verlangen, ist nicht mehr und nicht weniger als die

stationsbezogene Dokumentation einer angemessenen Personalausstattung in den

jeweiligen Versorgungseinheiten, die aber völlig losgelöst von dem

Sanktionsinstrumentarium ist. Damit wird sichergestellt, dass die

einrichtungsbezogene Messung der Mindestpersonalausstattung nicht dazu führt,

dass besonders sensible Versorgungsbereiche wie z.B. die Gerontopsychiatrie

oder Intensivversorgungsbereiche nicht dauerhaft personell unterversorgt

werden, wie dies in der Vergangenheit häufig der Fall war. Denn ein

Einrichtungsbezug bei der Einhaltung der Mindestvorgaben kann theoretisch dazu

führen, dass manche Einheiten sehr gut personell ausgestattet sind und andere

völlig unzureichend. Dies wäre eine Unterversorgung und Gefährdung der

Patientinnen und Patienten in den schlecht ausgestatteten Bereichen, die ich

für unverantwortlich und unvertretbar halte. Deshalb hat diese Dokumentation

überhaupt nichts mit „Kontrollwut“ oder der Verhinderung von modernen

Versorgungsangeboten zu tun, sondern ist schlicht und ergreifend dem

Patientenschutz geschuldet. Ich finde es sehr bedauerlich, dass dies zum einen

von der DKG nicht akzeptiert wird und zum anderen in der erwähnten

Presseerklärung so undifferenziert dargestellt wird.

Was die DKG zudem völlig vergisst, ist, dass wir nicht einfach die alte

Psychiatrie-​Personalverordnung fortgeschrieben haben, die ein

Personalbemessungsinstrument war und keine Mindestvorgaben enthalten hat.“

Hintergrund

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 19. September 2019 die Erstfassung

einer Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik

beschlossen. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der

Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) hatte

der G-BA den Auftrag erhalten, verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung

mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal

festzulegen.

Quelle: Gemeinsamer Bundesausschuss, 23.09.2019