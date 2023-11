Wahrendorff Klinikum in Sehnde bekommt 8,3 Millionen Euro Fördermittel

8,3 Millionen Euro für das Wahrendorff Fachklinikum (Gesundheitsministerium Niedersachsen).

Das Land Niedersachsen unterstützt das Wahrendorff Klinikum in Sehnde mit umfangreichen Fördermitteln. Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi übergab heute einen Förderbescheid in Höhe von 8,3 Millionen Euro an das Klinikum. Damit wird die Kapazitätsanpassung des Neubaus der psychiatrischen und psychosomatischen Klinik gefördert. Außerdem sollen die dezentralen Fachabteilungen im Neubau zusammengelegt werden. Die Gesamtinvestition liegt bei knapp 94 Millionen Euro.

Minister Philippi: „Das Klinikum Wahrendorff ist ein wichtiger Teil des Versorgungsangebots für psychisch Kranke in der Region Hannover. Mit der Kapazitätsanpassung des Neubaus der psychiatrischen und psychosomatischen Klinik am Standort Köthenwald wird dieses Angebot noch einmal deutlich verbessert. Die Förderung des Landes ist gut investiertes Geld sowohl für das Klinikum als auch für die Patienten, denn die Sicherstellung einer qualitätsvollen Behandlung von psychiatrischen Patienten ist uns ein wichtiges Anliegen.“

„Die Konzentration der fachlichen Zusammenarbeit in unserem neu gebauten Fachkrankenhaus für die Seele macht Veränderung möglich und stärkt unsere Möglichkeiten in der umfassenden Behandlung. So können wir unseren Patientinnen und Patienten in einer der modernsten und größten psychiatrischen Fachkliniken Deutschlands eine individuelle Behandlung in heilsamer Umgebung bieten“, bedankte sich Holger Stürmann, Geschäftsführer von Wahrendorff, bei Minister Dr. Andreas Philippi und den unterstützenden Politikerinnen und Politikern im Landtag. „Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet der Neubau arbeitsoptimierte Zukunftsaussichten“, ist sich Stürmann sicher. „Mit unserem Neubau in Köthenwald ergeben sich Erleichterungen im Arbeitsalltag und attraktive Arbeitsplätze im therapeutischen, pflegerischen und im ärztlichen Bereich. Wir können neu und frei denken, um eine gute Versorgung anzubieten.“

Der Stammsitz von Wahrendorff liegt zwölf Kilometer östlich von Hannover in Sehnde mit den beiden Standorten Ilten und Köthenwald. Mit der Psychiatrisch-Psychosomatischen Klinik Celle betreibt Wahrendorff ein zweites Krankenhaus. Hinzu kommen Tageskliniken, Psychiatrische Institutsambulanzen sowie Wohnangebote der Eingliederungshilfe. In der Wahrendorff-Gruppe arbeiten insgesamt rund 2.550 Menschen. Das Klinikum verfügt über mehr als 700 Betten und Plätze. Der Heimbereich beheimatet mehr als 1.100 Bewohner.

Quelle: Gesundheitsministerium Niedersachsen, 10.11.2023