Alarmierende Fallzahlenrückgänge

WIdO-Zahlen: Fallzahlenrückgänge sind alarmierend: DKG befürchtet Versorgungslücken und Langzeitfolgen (DKG).

Die anhaltenden Fallzahlenrückgänge bei den Krankenhäusern lassen befürchten, dass in den vergangenen drei Jahren durch Corona-Pandemie und Personalmangel Patientinnen und Patienten auf dringende Behandlungen in Krankenhäusern verzichten mussten und dies gravierende Spätfolgen haben kann. Die Auswertungen

des Wissenschaftlichen Institutes der AOK (WIdO) zeigen, dass die Zahl der somatischen Krankenhaus-Fälle in Deutschland 2022 im Vergleich zum Jahr 2019 um

15 Prozent gesunken ist. Und auch in der Psychiatrie sind Rückgänge von 11

Prozent zu verzeichnen. Bei den somatischen Fällen liegen die Rückgänge 2022

sogar höher als in den ersten beiden Pandemiejahren.

„Es ist hochspekulativ, dass die AOK angesichts der Fallzahlenrückgänge von

überfälliger Ambulantisierung spricht. Es gibt überhaupt keine Fakten, die

belegen, dass diese Patientinnen und Patienten zeitnah eine adäquate

Behandlungsalternative im ambulanten Sektor gefunden hätten. Im Gegenteil. Wir

befürchten, dass die wegen Pandemie und Personalengpässen ausgebliebenen

stationären Behandlungen eine nennenswerte Unterversorgung zur Folge hatten,

mit teilweise langfristigen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der

Bevölkerung. Die rückläufigen Behandlungen bei Verdacht auf Schlaganfall oder

Herzinfarkt und bei Darmkrebs-OPs deuten stark darauf hin. Mit welchen

Spätfolgen hier konkret zu rechnen ist, kann noch gar nicht bewertet werden“,

erklärt Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen

Krankenhausgesellschaft (DKG).

Richtig ist, dass im Jahr 2022 extreme Personalausfälle durch die ansteckende

Omikron-Variante und gehäufte Atemwegserkrankungen die Leistungsfähigkeit der

Krankenhäuser eingeschränkt haben. Viele Leistungen konnten die Kliniken in der

Folge nicht mehr anbieten. „Leider müssen wir befürchten, dass sich diese

Engpässe bei den Krankenhäusern in den kommenden Jahren wegen der dramatischen

wirtschaftlichen Lage weiter verschärfen. Weit und breit ist aber auch nicht

erkennbar, dass die immer älter werdenden niedergelassene Ärzteschaft diese

zusätzlichen Patientenzahlen zeitnah auffangen könnte“, so der

DKG-Vorstandsvorsitzende. Problematisch ist aber auch, dass die Krankenkassen

angesichts der schon im ersten Pandemiejahr zurückgegangenen Fallzahlen nicht

aktiv geworden sind, und zum Beispiel das Thema Krebsfrüherkennung im Rahmen

ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Präventionsarbeit verstärkt aufgegriffen

haben. Die Rückgänge in der Psychiatrie sind besonders alarmierend, da die

pandemiebedingten Belastungen für die Menschen besonders hoch waren. Zudem gibt

es gerade hier im ambulanten Bereich extreme Versorgungsengpässe und

Wartelisten. „Insgesamt verdeutlichen die Zahlen, dass auch die Krankenkassen

endlich anfangen müssen, Versorgungsforschung sektorenübergreifend zu denken.

Es wäre daher wichtig, dass AOK und WIdO Studien sektorenübergreifend anlegen

und die Folgen der zurückgegangenen Behandlungen auch langfristig untersuchen.

Es ist die Aufgabe der Krankenkassen, ihre Versicherten über die

Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen und Prävention aktiv aufzuklären“,

so Gaß.

Quelle: DKG, 06.03.2023