AOP-Vertrag: Patienten mit hohem Versorgungsaufwand drohe eine Versorgungslücke

Ambulante krankenhausersetzende Operationen: Schnellschuss droht Patienten mit besonderem Betreuungsbedarf abzuhängen (Pressemeldung).

Ambulant durchgeführte Operationen können unter Umständen stationäre Behandlungen im Krankenhaus ersetzen. Den seit Beginn des Jahres geltenden Vertrag über derartige Leistungen (AOP-Vertrag) sieht die Ärztekammer Westfalen-Lippe jedoch als Schnellschuss.

„Die derzeitige Vereinbarung zwischen Krankenkassen, Krankenhausgesellschaft

und Kassenärztlicher Bundesvereinigung setzt falsche Anreize. Das Konzept birgt

die Gefahr, dass Versorgungslücken entstehen, vor allem zu Lasten mehrfach

erkrankter Patientinnen und Patienten, die besonders intensive Betreuung

brauchen“, warnt Ärztekammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle. Er fordert: „Der

Vertrag muss schnell nachgebessert werden.“

Grundsätzlich sei zu begrüßen, dass viele Leistungen, für die Patientinnen und

Patienten sich früher in stationäre Behandlung in einer Klinik begeben mussten,

mittlerweile auch ambulant erbracht werden können, erklärt Dr. Gehle. Ein

solches niedrigschwelliges Angebot müsse sich jedoch an der Ausgangslage der

Patienten orientieren. Ein ambulanter Eingriff müsse als Vorteil, nicht als

Zumutung für die Patienten wahrgenommen werden.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die ambulante Operationen

durchführen, dürften mit der Weiter- und Nachbetreuung ihrer Patienten nicht

allein gelassen werden, fordert die Ärztekammer. Insbesondere alleinstehende

und betagte Menschen seien zunehmend auf Organisation häuslicher Versorgung und

Pflege angewiesen. Das betreffe beispielsweise ältere Brustkrebs-Patientinnen

nach einer Lymphknoten-Entfernung, deren ambulante Wundversorgung aufgrund von

Fachkräftemangel und Kapazitätsengpässen schwierig werden könne. „Die

Nachbetreuung muss geregelt sein und außerhalb bestehender Budgets vergütet

werden“, unterstreicht Dr. Gehle.

Der aktuelle AOP-Vertrag habe zwar das Spektrum ambulant durchzuführender

Maßnahmen erweitert. Eine auskömmliche Finanzierung dieser Leistungen sei

jedoch nicht sichergestellt, kritisiert der Ärztekammerpräsident. „So werden

die Impulse zur Ambulantisierung von Behandlungen gehemmt, Patienten mit hohem

Versorgungsaufwand drohen abgelehnt zu werden.“ Hinzu komme, dass manche

Leistungen im AOP-Vertrag an hohe Anforderungen geknüpft sind, die unter

ausschließlich ambulanten Bedingungen nicht ohne Weiteres umzusetzen sind. Das

dürfe nicht dazu führen, dass erforderliche Maßnahmen so lange herausgezögert

werden, bis eine stationäre Aufnahme unumgänglich wird. „Denn das wäre am Ende

nicht nur teurer, sondern auch risikoreicher für Patientinnen und Patienten“,

macht Dr. Gehle deutlich.

Quelle: Pressemeldung, 28.03.2023