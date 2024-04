ersatzkasse magazin (3. Ausgabe 2022) u.a. zum Ausbau ambulanter OPs (VdEK).

Die Schädigung von Patientinnen und Patienten durch unsichere Gesundheitsversorgung ist eine der Hauptursachen für Tod und Behinderung weltweit. Um sie zu reduzieren, hält der „Globale Aktionsplan Patientensicherheit 2021–2030“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Regierungen und Akteure des Gesundheitswesens ein Bündel von Strategien bereit. Unter anderem soll das Lernen durch Datenanalyse verbessert werden. ersatzkasse

magazin. zieht Bilanz zur Verzahnung internationaler und nationaler Aktivitäten

und zeigt, wie die Patientensicherheit speziell in Deutschland gestärkt wird.

Der neue Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, fordert im

Interview mit ersatzkasse magazin. eine offene Kultur der Fehlerkommunikation.

„Die Daten eines nationalen Registers für Behandlungsfehler könnten die

Grundlage bilden, um Fehler systematisch zu erfassen, zu analysieren und

letztendlich aus den Ergebnissen passende Präventionsmaßnahmen abzuleiten“, so

Schwartze. Auch die Ersatzkassen setzen sich mit vielfältigen Projekten für

mehr Patientensicherheit ein.

Ausbau ambulanter OPs

Mehr chirurgische Eingriffe als bislang könnten künftig ambulant durchgeführt

werden. Ein Gutachten des IGES Instituts empfiehlt, den Katalog für ambulantes

Operieren (AOP-Katalog) um knapp 2.500 weitere, im Operations- und

Prozedurenverzeichnis (OPS) definierte medizinische Leistungen zu erweitern.

Der AOP-Katalog ist eine sinnvolle Ergänzung zum Modell des vdek für den Aufbau

Regionaler Gesundheitszentren (RGZ) in strukturschwachen, überwiegend

ländlichen Regionen.

Wahlfreiheit für Beamte stärken

Auch die Landesregierung in Baden-Württemberg will für Beamtinnen und Beamte

einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung in Form einer pauschalen

Beihilfe einführen. „Die künftige Wahlfreiheit macht den öffentlichen Dienst

attraktiver – und zwar sowohl rein finanziell als auch durch die Möglichkeit,

sich eine Krankenversicherung individuell auswählen zu können“, betont Dr.

Markus Rösler, Abgeordneter der Grünen-Fraktion im Landtag von

Baden-Württemberg, im ersatzkasse magazin.

Außerdem lesen Sie in ersatzkasse magazin.:

DiGA und DiPA: Aus Erfahrung lernen

Arzneimittel: Faire Preise statt Mondpreise

Anstieg von digitalen Präventionskursen

Quelle: VdEK, 16.06.2022