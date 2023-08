Aussagen des SPD-Experten in der Tagesschau inakzeptabel (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die deutschen Krankenhäuser verwahren sich gegen die vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach vorgebrachten Vorwürfe gegen private Kliniken. Die Aussage, dass private Krankenhäuser möglichweise Corona-Patienten abweisen würden, um lukrativere Patienten zu halten, entbehrt jeglicher Grundlage und ist völlig unverantwortlich. Alle Krankenhäuser, alle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Kliniken haben die Versorgung der

Menschen insbesondere in Notzeiten im Fokus ihres Handelns. Und

selbstverständlich werden Krankenhäuser, egal welcher Trägerschaft, planbare

Leistungen zurückfahren, wenn es zur Versorgung von Corona-Patienten notwendig

ist“, so der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) Dr. Gerald

Gaß.

In dieser Krisensituation nun mit populistischen Vorwürfen die Stimmung

anzuheizen ist unverantwortlich. „Wir erwarten, dass Karl Lauterbach in einer

solchen Situation den Krankenhäusern und ihren Mitarbeitern den Rücken stärkt.

Es wäre zudem besser, wenn sich ein Gesundheitsexperte mit den wirklichen

Problemen auseinandersetzte, statt die Bevölkerung zu verunsichern“, so Gaß.

Wenn es die Lage erfordert werden viele Kliniken geplante Behandlungen und

Operationen verschieben müssen, um schwer erkrankte Corona-Patienten zu

behandeln. „Finanzielle Überlegungen dürfen und werden dabei keine Rolle

spielen. Wir vertrauen dabei darauf, dass der Bundesgesundheitsminister alle

erforderlichen Entscheidungen treffen wird, dass es durch die derzeitige Lage

nicht zu finanziellen Problemen und Insolvenzen von Krankenhäusern kommen wird

“, erklärte der DKG-Präsident.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 09.03.2020