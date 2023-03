Baden-Württemberg: AOK-Chef fordert nachhaltige Krankenhausreform

Baden-Württemberg: Chancen einer umfassenden Krankenhausreform mit allen beteiligten Akteuren diskutieren (Pressemeldung).

Die AOK Baden-Württemberg begrüßt den heute stattgefundenen Dialog zur Krankenhausreform durch Gesundheitsminister Lucha. Baden-Württemberg, das im Jahr 2023 den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz innehat, kommt eine besondere Rolle im politischen Gestaltungsprozess der Reform durch Bund und

Länder zu.

Es ist wichtig, die Chancen einer umfassenden Krankenhausreform mit allen

beteiligten Akteuren zu diskutieren. Das gilt auch für die Risiken, die mit

einem „Weiter so“ unausweichlich verbunden sind. Klar ist, die Veränderung der

Kliniklandschaft findet auch in Baden-Württemberg längst statt. Daher gilt es,

diese Veränderungen planvoll, das heißt bedarfs- und qualitätsorientiert zu

gestalten, statt sie einer in Teilen nicht mehr zeitgemäßen Planung oder den

Bedingungen „des Marktes“ zu überlassen.

Ebenso relevant ist es, dass die Versicherten in Baden-Württemberg nicht für

ineffiziente Strukturen in anderen Bundesländern aufkommen müssen. Johannes

Bauernfeind, Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg: „In

Nordrhein-Westfalen gibt es 25 Prozent mehr Krankenhaus-Fälle pro 100.000

Einwohner als in Baden-Württemberg, obwohl der Altersdurchschnitt nahezu gleich

ist. Es mag in Nordrhein-Westfalen Regionen geben, in denen die Menschen

häufiger krank sind. Aber ob der Bedarf an Behandlungen dort wirklich so viel

höher ist, scheint doch fraglich.“

Mit einer strukturellen Krankenhausreform mit nachhaltigen Veränderungen können

wir die Weichen für eine zukunftsfeste stationäre Versorgung stellen. Dieser

Prozess bedarf eines Zielbildes und planerischer Leitplanken, die bundesweit

verbindlich gelten. Selbstverständlich brauchen die Länder auch künftig

Gestaltungsoptionen, um landes- und regionsspezifischen Gegebenheiten gerecht

zu werden. Diese Optionen sollen die Krankenhausreform stützen und flankieren,

aber keinesfalls in ihrer Substanz in Frage stellen.

Bauernfeind: „Es ist richtig, Details der Krankenhausplanung vor Ort zu

entscheiden. Deswegen braucht es Öffnungsklauseln. Aber die Bedingungen müssen

sehr klar geregelt sein. Es darf nicht passieren, dass einzelne Bundesländer

nur Teile der Reform umsetzen. Denn dann funktioniert die ganze Reform nicht.“

Quelle: Pressemeldung, 17.03.2023