Bayern treibt den Ausbau der stationären Versorgung im ländlichen Raum weiter voran

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek treibt den Ausbau der stationären Versorgung im ländlichen Raum weiter voran. Der Minister betonte am Donnerstag anlässlich der Einweihung der Erweiterungsbauten der Bezirkskliniken Schwaben in Burgau und Günzburg: Wir machen unsere Kliniken fit für die

Zukunft, indem wir auf dem Land und in der Stadt kontinuierlich investieren. Gleich zwei Baumaßnahmen, nur wenige Kilometer voneinander entfernt: Das ist etwas sehr Besonderes, denn die Erweiterungsbauten bedeuten beste Versorgung

für die gesamte Region! Klar ist: Die Krankenhauslandschaft in Bayern ist

vielfältig, und das stationäre Versorgungsangebot für die Bürgerinnen und

Bürger verbessert sich durch diese Investitionen noch weiter.“

Holetschek sagte: „Den Erweiterungsbau am Therapiezentrum Burgau mit 28 neuen

Betten fördert der Freistaat mit 16,52 Millionen. Damit verbessern wir die

intensivmedizinische Versorgung für die schwerkranken Menschen erheblich.“

Im Therapiezentrum Burgau werden Schlaganfallpatienten und schwer

Schädel-Hirn-Verletzte in der Phase B behandelt, also unmittelbar nach der

medizinischen Notfallversorgung noch im Krankenhaus. Das Therapiezentrum Burgau

ist mit 113 Betten die größte Phase-B-Einrichtung in Schwaben und die

zweitgrößte in Bayern. Patienten erhalten dort ein umfassendes

Behandlungsangebot und erste Rehabilitationsmaßnahmen. Seit 1990 hat das

Therapiezentrum vom Freistaat rund 43 Millionen Euro an Förderleistungen

erhalten.

Der Minister ergänzte: „Nur wenige Kilometer entfernt hat der Freistaat auch in

das Bezirkskrankenhaus Günzburg kräftig investiert. Mit 13,57 Millionen Euro

fördern wir allein die erste Bauphase für diesen zentralen Baustein im

akutstationären Versorgungsnetz Schwabens. Ich freue mich, dass Bayern den

Krankenhausausbau so konsequent vorantreibt.“

Die Klinik ist das zweitgrößte Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie

und Psychosomatik in Schwaben. In Günzburg wird ein drei Bauabschnitte

umfassendes Gesamtkonzept zur zeitgemäßen Unterbringung der Fachbereiche

Psychiatrie und Psychosomatik sowie zur Erneuerung der Radiologie umgesetzt.

Bereits im September 2020 ging das neu errichtete Radiologiezentrum am

Bezirkskrankenhaus Günzburg in Betrieb. Mit der Einweihung des Neubaus für das

Personalcasino und die Mehrzweckhalle wurde nun der erste Bauabschnitt beendet.

Mit der Mehrzweckhalle wächst das Spektrum für Sport- und Bewegungstherapien

erheblich. Im neuen Personalcasino finden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

auf dem Klinikgelände einen Rückzugsort zur Erholung. In den nächsten Bauphasen

stehen noch die Neugestaltung der Akutpsychiatrie und der Psychosomatik an. Für

den kommenden zweiten Bauabschnitt hat der Freistaat bereits eine Fördersumme

von rund 30 Millionen Euro im Jahreskrankenhausbauprogramm veranschlagt.

Der Gesundheitsminister ergänzte: „Bayern hat im ganzen Land leistungsstarke

Krankenhäuser. Darauf können wir zurecht stolz sein! Damit auch weiterhin

Spitzenleistungen in der Versorgung möglich sind, investieren wir kräftig. Der

Landtag hat daher im Rahmen des Staatshaushalts die Fortführung des

Krankenhausförderetats in Höhe von 643 Millionen Euro für 2021 beschlossen. Das

ist ein Spitzenwert. Auf dieser Basis hat der Ministerrat am 20. Juli

entschieden, von 2022 bis 2025 insgesamt 346 Millionen Euro in 14 neue

Krankenhausbauvorhaben zu investieren.“

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 29.07.2021