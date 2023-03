Bayern: Versorgung von Patienten mit Demenz in Krankenhäusern verbessern

Demenzsensible Kliniken: Koordinierungsstelle Bayern Demenz im Krankenhaus (KBDiK) nimmt Arbeit auf (Pressenachricht).

Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek will die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Demenz in Kliniken verbessern. Am 1. April startet deshalb im Freistaat die „Koordinierungsstelle Bayern Demenz im Krankenhaus“, wie Holetschek am Sonntag in München mitteilte.

Er betonte: „Unser Ziel ist es, die bayerischen Kliniken auf ihrem Weg zu einem demenzsensiblen Versorgungsangebot zu unterstützen. Deshalb fördern wir die

‚Koordinierungsstelle Bayern Demenz im Krankenhaus (KBDiK)‘ gemeinsam mit der

sozialen und privaten Pflegeversicherung für die kommenden drei Jahre mit 1,3

Millionen Euro. Umgesetzt wird das Modellprojekt in Kooperation mit der

Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG).“

Der Minister erläuterte: „In Bayern leben bereits heute rund 270.000 Menschen

mit Demenz. Mit den zu erwartenden demografischen Veränderungen wird deren

Anzahl weiter zunehmen und bis zum Jahr 2040 auf 380.000 Betroffene steigen.

Darauf müssen wir uns in allen Bereichen der Gesellschaft einstellen – auch in

den Krankenhäusern.“

Holetschek unterstrich: „Für Menschen mit Demenz ist ein Krankenhausaufenthalt

eine große Herausforderung. Betroffene finden sich häufig weder in der

unbekannten Umgebung noch mit den vorgegebenen Abläufen zurecht. Demenzsensible

Krankenhäuser stellen sich jedoch auf diese Patientinnen und Patienten ein.

Davon profitieren neben den Betroffenen selbst auch die ohnehin in vielen

Kliniken oftmals stark belasteten Mitarbeitenden.“

Der Minister ergänzte: „Die Umsetzung eines Demenzkonzeptes bringt also für

beide Seiten Vorteile – für Patientinnen und Patienten sowie Beschäftigte. Das

ist gerade in Zeiten der angespannten Personalsituation von unschätzbarem Wert.

Ich freue mich, dass den Krankenhäusern mit der neu geschaffenen

Koordinierungsstelle nun fachkundige Unterstützung zur Verfügung steht.“

Die am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) angesiedelte

„Koordinationsstelle Bayern Demenz im Krankenhaus“ versteht sich als

Servicestelle, die Krankenhäusern Beratung auf allen Ebenen bietet und den

Wissenstransfer unterstützt durch die Einrichtung einer Online-Datenbank, die

Organisation von Fachveranstaltungen und Exkursionen sowie die Vermittlung von

Schulungen. Darüber hinaus ist auch der Aufbau eines Netzwerkes in Form eines

monatlichen Austausches aller Demenzbeauftragten in bayerischen Kliniken

vorgesehen.

Holetschek fügte hinzu: „Die Bayerische Staatsregierung setzt bereits seit 2013

die ressortübergreifende Bayerische Demenzstrategie um. Zu deren umfassender

Zielsetzung gehört auch eine bedarfsorientierte Betreuung, Pflege und

medizinische Versorgung. Aktuell wird die Bayerische Demenzstrategie mit vielen

Partnerinnen und Partnern des Bayerischen Demenzpakts weiterentwickelt. Die

Koordinierungsstelle Demenz im Krankenhaus ist eine der vielzähligen Maßnahmen

im Rahmen der Bayerischen Demenzstrategie.“

Nähere Informationen sind unter www.leben-mit-demenz.bayern.de abrufbar.

Quelle: Pressenachricht, 26.03.2023