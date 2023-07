Broschüre vdek-Basisdaten 2020 (VdEK, PDF, 3,4 MB).

Mehr als 73 Millionen Menschen waren Ende 2019 in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert, soviel wie nie zuvor. Einen Zuwachs gab es auch bei den Leistungsausgaben der GKV. Sie betrugen 2018 insgesamt 226,2

Milliarden Euro, ein Plus von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese und

viele weitere interessante Informationen liefern die vdek-Basisdaten des

Gesundheitswesens 2020, die soeben erschienen sind. Die 60-seitige Broschüre

enthält Daten, Zahlen und Fakten zu den wichtigen Themenbereichen Bevölkerung,

Versicherte, Krankenkassen, Finanzierung, Versorgung und soziale

Pflegeversicherung. Die Informationen sind wie immer anschaulich aufbereitet in

Diagrammen, Tabellen und Grafiken. So geben die Basisdaten beispielsweise einen

Überblick über die Mitglieder- und Beitragssatzentwicklung der GKV, die

Entwicklung der Krankenhausstrukturen und Informationen zur Demografie in

Deutschland. Ein klar gegliedertes Nachschlagewerk für den schnellen

Faktencheck.

Printexemplar kann ab sofort bestellt werden

Mit dieser Ausgabe erscheinen die vdek-Basisdaten bereits zum 24. Mal. Da

einige wichtige Daten erst kürzlich zur Verfügung gestellt wurden, konnte die

Broschüre in diesem Jahr später als sonst in Druck gehen. Ein kostenfreies

Exemplar der Basisdaten 2020 kann unter der E-Mail-Adresse basisdaten@vdek.com

oder mit einem Fax an die Nummer 030 / 2 69 31 – 29 15 bestellt werden.

Zusätzlich zur Printausgabe stehen sämtliche Inhalte der vdek-Basisdaten sowie

weitere Grafiken und Daten unter www.vdek.com/presse/daten.html zum kostenlosen

Download bereit. Die Informationen werden kontinuierlich aktualisiert.

Quelle: VdEK, 06.07.2020