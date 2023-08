Bundesgesundheitsminister Spahn lässt die Kliniken in der größten Krise der Bundesrepublik alleine - KGNW bittet Landesregierung dringend um Unterstützung (KGNW).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern in der größten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland im Regen stehen und lässt die Krankenhäuser gemeinsam mit ihren Beschäftigten im Kampf gegen das Corona-Virus allein. Minister Spahn stellt finanzielle und bürokratische Aspekte vor die

Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger bei

dieser Pandemie“, kommentierte der Präsident der Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen, Jochen Brink, den heute bekanntgewordenen Entwurf eines

Eilgesetzes zum Ausgleich der finanziellen Belastungen für die Krankenhäuser.

Bundesgesundheitsminister Spahn habe in einem persönlichen Schreiben an die

Krankenhäuser appelliert, planbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe auf

unbestimmte Zeit zu verschieben und auszusetzen sowie zusätzliches Personal zu

schulen. Diesem Appell seien die Kliniken sofort auf breiter Front im Vertrauen

auf das Versprechen des Ministers nachgekommen, um den zu erwartenden

steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungsplätzen zu erhöhen, erklärte Brink,

auch habe der Minister die Kliniken gebeten, gemeinsam alles zu unternehmen, um

die Krankenhäuser bestmöglich auf das vorzubereiten, was kommen könnte.

Der heute vorgelegte Gesetzentwurf ist für die Krankenhäuser daher in höchstem

Maße irritierend und passt in keiner Weise zu der ansonsten von Herrn Minister

Spahn auf der Bundesebne beschriebenen Lage und schon gar nicht zu den

Anforderungen, die seitens der Politik in Berlin an die Krankenhäuser gestellt

werden, um die Versorgung sicherzustellen.

„Minister Spahn hat in seinem Schreiben das Versprechen abgegeben: `Seien Sie

sich dabei einer Sache gewiss: Die Bundesregierung wird durch gesetzliche

Maßnahmen zügig sicherstellen, dass die dadurch entstehenden wirtschaftlichen

Folgen für die Krankenhäuser ausgeglichen werden und kein Krankenhaus dadurch

ins Defizit kommt. (…)`“, betonte der KGNW-Präsident. Auch habe der

Bundesgesundheitsminister um zwei Dinge in dieser schwierigen Zeit gebeten:

Vertrauen und Mithilfe.

„Nun stehen wir fassungslos vor dem Gesetzentwurf, denn wir hatten erwartet,

dass der Minister uns in diesen schwierigen Zeiten den Rücken für die

Versorgung von Corona-Patienten und für die Umsetzung notwendiger

Umstrukturierungsmaßnahmen freihält“, hob Brink hervor. „Stattdessen müssen wir

mit hohem bürokratischen Dokumentationsaufwand die Personalkosten mit den

Krankenkassen aushandeln und erhalten bei weitem nicht ausreichende finanzielle

Ausgleiche für die hohen Mehrkosten. Völlig unverständlich ist, dass dies nicht

einmal für die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter gilt, die diese für ihre eigene Sicherheit benötigen. Die Kliniken

laufen Gefahr, aufgrund nicht ausreichender Liquiditätssicherung die Gehälter

ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr bezahlen zu können und

kurzfristig in die Insolvenz zu gehen“, so Brink.

Die Krankenhäuser haben mit namhaften Krankenkassen einen gemeinsamen Vorschlag

erarbeitet. Im Ergebnis wurde dieser Vorschlag allerdings sprichwörtlich von

Seiten von Herrn Minister Spahn vom Tisch gefegt. War noch gegenüber der

Deutschen Krankenhausgesellschaft die Rede von „Whatever it takes“ bei Herrn

Minister Spahn, blieb hiervon am Ende außer dem Versprechen nichts übrig.

Die KGNW hat sich an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gewandt und

diesen gebeten, sich gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten Armin Laschet

schützend vor die nordrhein-westfälischen Krankenhäuser stellen und sich

gemeinsam dafür einsetzen, dass das Versprechen, was Herr Minister Spahn den

Krankenhäusern gegeben hat, eingehalten wird.

Quelle: KGNW, 21.03.2020