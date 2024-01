Coronavirus: Nationalakademie Leopoldina legt vierte Ad-hoc-Stellungnahme vor

Coronavirus-Pandemie: Medizinische Versorgung und patientennahe Forschung in einem adaptiven Gesundheitssystem (Download, PDF, 192 kB).

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat ihre vierte Ad-hoc-Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie veröffentlicht. Sie widmet sich dem Thema: Medizinische Versorgung und patientennahe Forschung in einem adaptiven Gesundheitssystem. Das Papier konzentriert sich auf kurz- und mittelfristige Aspekte der medizinischen und pflegerischen Versorgung unter den

Bedingungen einer anhaltenden Pandemie und zeigt langfristige Maßnahmen für ein

resilientes und anpassungsfähiges Gesundheitssystem auf.

Die Autorinnen und Autoren empfehlen ein bedarfs- und nicht primär

gewinnorientiertes System, das sich am Patientenwohl orientiert und

qualitätsgesichert arbeitet. Es müsse alle Mitarbeitenden wertschätzen sowie

Innovationen und digitale Lösungen integrieren. Ziel sei ein adaptives

Gesundheitssystem, in dem Öffentlicher Gesundheitsdienst, ambulanter sowie

stationärer Sektor gut zusammenarbeiten und eine schnelle Translation von

Forschungsergebnissen in die klinische Praxis erfolgt.

Die Coronavirus-Pandemie hat das deutsche Gesundheitssystem in den vergangenen

Wochen vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt. Die Konfrontation mit

einer neuen Viruserkrankung hat gezeigt, so die Stellungnahme, wie wichtig eine

am Patientenwohl orientierte und zugleich forschungsnahe Krankenversorgung ist.

Schutzvorkehrungen gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 sowie die Umstellung der

medizinischen Versorgung auf die potenziell hohe Zahl von schwerstkranken

COVID-19-Patientinnen und -Patienten hätten gleichzeitig dazu geführt, dass die

ambulante und stationäre Versorgung von Menschen mit anderen Erkrankungen in

den Hintergrund gerückt sei. Auch wichtige Präventionsmaßnahmen und

Forschungsaktivitäten seien unterbrochen worden. Ziel sei es, die

bedarfsgerechte Prävention, Diagnostik und Behandlung aller Patientinnen und

Patienten zeitnah und vollumfänglich wiederaufzunehmen.

Damit die Versorgung aller Patientinnen und Patienten während der anhaltenden

Pandemie erfolgen kann, halten die Autorinnen und Autoren kurz- und

mittelfristig folgende Rahmenbedingungen für notwendig:

Vorhaltung ambulanter, stationärer und poststationärer Kapazitäten sowie

personeller, räumlicher und technischer Reserven zur Versorgung von

COVID-19-Erkrankten

Aufbau eines regionalen und krankenhausinternen Frühwarnsystems für

SARS-CoV-2-Infektionen

Umsetzung wissenschaftlich unterlegter, zielgerichteter Teststrategien

Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit in eine am Patientenwohl orientierte

und sichere Behandlung

qualitativ hochwertige Versorgung aller Patientinnen und Patienten durch

schnelle Integration von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis

Die Krankenversorgung in Krisensituationen und eine qualitätsgesicherte sowie

wissenschaftsorientierte medizinische Versorgung der Bevölkerung liegen in der

Verantwortung des Staates. Für die langfristige Weiterentwicklung und Sicherung

des Gesundheitssystems seien generell die folgenden Punkte zu berücksichtigen:

Gewährleistung der qualitativ hochwertigen, wissenschaftsorientierten und

ethisch verantwortlichen Versorgung aller Patientinnen und Patienten

Aufbau und Verstetigung regionaler Versorgungs- und Forschungsnetzwerke mit

festgelegten Aufgabenbereichen für die Einrichtungen des Gesundheitswesens und

einer besonderen Funktion für die Universitätsmedizin

bedarfsgerechte Ausstattung mit qualifiziertem medizinischen und pflegerischen

Personal

Digitalisierung und Vernetzung aller Krankhäuser und ambulanten Versorger

langfristige Sicherstellung der Versorgungsaufgaben, beispielsweise durch die

Ergänzung der bisherigen Fallpauschalen um strukturelle Komponenten und unter

Vermeidung von Fehlanreizen

gesellschaftliche Wertschätzung, eine angemessene Entlohnung, attraktive und

bedarfsgerechte Ausbildungsstrukturen und gute Arbeitsbedingungen für

medizinisches und pflegerisches Fachpersonal

Mit dieser Stellungnahme legt die Nationale Akademie der Wissenschaften

Leopoldina die vierte Ad-hoc-Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie in

Deutschland vor. Die ersten drei veröffentlichten Ad-hoc-Stellungnahmen haben

sich mit akuten gesundheitspolitischen Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie

sowie mit den psychologischen, sozialen, rechtlichen, pädagogischen und

wirtschaftlichen Maßnahmen, die zu einer schrittweisen Rückkehr in die

gesellschaftliche Normalität beitragen können, beschäftigt.

Die ausführliche vierte Ad-hoc-Stellungnahme „Coronavirus-Pandemie:

Medizinische Versorgung und patientennahe Forschung in einem adaptiven

Gesundheitssystem“ inklusive Autorinnen und Autoren gibt es hier im Download.

Ein PDF-Dokument mit allen veröffentlichten Stellungnahmen steht hier zum

Download bereit.

Quelle: Pressemitteilung, 27.05.2020