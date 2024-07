DKG zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Gespräche: Pflegepersonal von Bürokratie entlasten (Medienmitteilung).

Die deutschen Krankenhäuser reagieren mit Unverständnis, dass bei der Konferenz von Bundeskanzler und Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten keine Entscheidungen getroffen wurden, um die Krankenhäuser von bürokratischen Lasten zu befreien. Gerade in dieser Situation, in der zunehmend auch mit Personalengpässen aufgrund von Omikron

gerechnet werden muss, müssen die Mitarbeitenden von medizinisch nicht notwendigen Dokumentationen entlastet werden. „Wir brauchen die Mitarbeitenden in der Versorgung und nicht, um Krankenkassen-Anfragen zu beantworten und MDK-Prüfungen zu bearbeiten.

Einerseits entscheidet die Politik richtigerweise, dass die Quarantänezeit für

nicht positiv getestete Kontaktpersonen die geimpft sind, reduziert wird, um

Personalausfälle zu verhindern. Andererseits bindet sie aber weiter

Arbeitskraft in überflüssigen Dokumentationen. Es ist unverständlich, dass die

Politik diese Problematik der Krankenhäuser ausblendet. Ein Bürokratie-Lockdown

würde nicht nur in den Kliniken, sondern auch beim Medizinischen Dienst

wertvolle Personalressourcen freimachen, die zur Pandemiebekämpfung dringend an

anderer Stelle gebraucht werden“ erklärte Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender

der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Um Personalengpässe abfangen zu können, muss auch Hilfspersonal organsiert

werden. „Dazu fordern wir die Länder auf, die Koordination zu übernehmen. Es

kann und darf nicht sein, dass jedes einzelne Krankenhaus selber organisieren

muss, wo mögliches Personal akquiriert werden kann. Die Länder müssen

Koordinierungsstellen einrichten, um sicherzustellen, dass die Hilfe wirklich

da ankommt wo sie auch dringend von Nöten ist“ sagte Gaß.

Positiv bewerten die Kliniken die Ausweitung von 2Gplus. „Wir müssen durch

Kontaktbeschränkungen das exponentielle Wachstum einschränken. Denn klar ist,

auch wenn Omikron weniger Krankenhauseinweisungen verursacht als die

Delta-Variante, bei einem unkontrollierten extremen Wachstum der

Infiziertenzahlen sind die Krankenhäuser sowohl auf den Normalstationen als

auch letztendlich auf den Intensivstationen überfordert“, so Gaß.

Quelle: Medienmitteilung, 07.01.2022