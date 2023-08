DKG zur Ankündigung der PKV, niedergelassenen Praxen Extra-Vergütung zu zahlen - PKV muss auch Krankenhäusern helfen (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt die Bereitschaft der privaten Krankenversicherung (PKV), niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten durch ein Honorarzuschlag in Höhe von 300 Millionen Euro zu helfen. Mit dem Geld sollen die Umsatzrückgänge der niedergelassenen Mediziner ausgeglichen werden, die wegen der Krise

weniger Patienten in ihren Praxen hatten. „Auch im stationären Bereich gibt

es hohe Ausfälle durch den Wegfall von Erlösen aus der

Behandlung von Privatversicherten. Es ist also im gleichen Maße notwendig, dass

die PKV an die Krankenhäuser einen Pandemiezuschlag leistet“, erklärt Georg

Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

Die PKV wird durch die Belegrückgänge im stationären Bereich von 30 bis 50

Prozent hoch entlastet. Die Freihaltepauschale wird bekanntlich aus

Bundesmitteln aufgebracht. Bereits jetzt hat der Wegfall der Behandlungen zu

Einsparungen bei der PKV von mehr als einer Milliarde Euro geführt. Die

Krankenhäuser dagegen haben hohe Erlösausfälle bei den Wahlleistungen. Geld,

das für die Aufrechterhaltung der stationären Versorgung notwendig ist. „Die

PKV ist gefordert, aus ihren sich durch die Coronakrise ergebenden Überschüssen

einen Beitrag zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser in dieser

außerordentlich schwierigen Phase des Gesundheitswesens zu leisten“, so Georg

Baum.

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 10.06.2020