DKG zur Inflationsproblematik

Kliniken verzeichnen fast 9 Milliarden Euro Defizit (Pressemeldung).

Das Gesamtdefizit, das die Krankenhäuser infolge der Inflationskrise kontinuierlich ansammeln, ist zum Monatsende auf 8,95 Milliarden Euro angewachsen. Das ist das Ergebnis einer Berechnung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Demnach häufen die deutschen Kliniken jeden Monat rund 740 Millionen

zusätzliches Defizit an. Ursache dafür sind die stark gestiegenen Preise seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Bundesregierung hat es bisher versäumt, die immense wirtschaftliche Last mit

einem Inflationsausgleich von den Krankenhäusern zu nehmen. 96 Prozent der

deutschen Kliniken können ihre Ausgaben nicht mehr aus den laufenden Einnahmen

finanzieren. Dazu erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG Dr. Gerald Gaß:

Die in allen Bereichen stark gestiegenen Preise treffen die Krankenhäuser

besonders hart, da sie die Kosten nicht wie andere Branchen an Kundinnen und

Kunden weitergeben können. Leider helfen die von der Bundesregierung

versprochenen Ausgleichsmilliarden fast niemandem, denn die Details sind so

gestaltet, dass kaum eine Klinik von ihnen profitiert. So wurde etwa der

Referenzwert für Energiepreise auf März 2022 gelegt – ein Monat, der nicht nur

besonders energieintensiv ist, sondern in dem die Preise schon sehr stark

gestiegen waren. Dem Bundeshaushalt mit solchen Regelungen Geld sparen zu

wollen, ist eine Milchmädchenrechnung. Denn auf diese Weise werden

Krankenhäuser und damit die Versorgung akut gefährdet. Sinnvoller wäre es, die

4,5 der versprochenen 6 Milliarden Euro nicht über komplizierte Einzelnachweise

zu vergeben, sondern über pauschale Förderungen. Sonst wird weiterhin kaum ein

Krankenhaus die Hilfen nutzen können. Wenn die Bundesregierung jetzt keinen

schnellen und klaren Weg findet, die Krankenhäuser tatsächlich zu entlasten,

drohen uns Versorgungseinschränkungen durch zahlreiche Klinik-Insolvenzen und

daraus folgende Schließungen. Dabei müssen wir mit kurzfristigen

Hilfsprogrammen, Rettungsschirmen und befristeten Fördertöpfen Schluss machen.

Vielmehr muss die strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser dauerhaft

und verlässlich angegangen werden. Die Krankenhäuser leisten weiter ihren

Versorgungsauftrag und sichern die Gesundheit der Menschen. Doch die Kosten

dafür werden ihnen faktisch nur zum Teil erstattet, denn die Inflation sorgt

vielerorts für ein Zuschussgeschäft. 740 Millionen Euro monatliches Neu-Defizit

bedeutet nichts anderes, als dass die Krankenhäuser Arbeit verrichten, für die

sie nicht bezahlt werden. Das muss umgehend aufhören, wenn Minister Lauterbach

im Herbst für seine Krankenhausreform noch ausreichend Krankenhäuser vorfinden

möchte.“

Auf der Website der DKG www.dkgev.de ist ab sofort eine Defizit-Uhr zu sehen,

die in Echtzeit die stetig wachsende Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben

der Krankenhäuser anzeigt.

Quelle: Pressemeldung, 31.03.2023