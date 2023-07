DKG zur Reform der Notfallversorgung

Guter Aufschlag mit dem Potential, die Notfallversorgung deutlich zu verbessern (DKG).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt die Pläne der Regierungskommission zur Neuordnung der Notfallversorgung. Das Konzept benennt deutlich die Herausforderungen. Es zeigt, dass Probleme der Notaufnahmen nicht hausgemacht, wie von manchen Akteuren behauptet, sondern das Resultat

jahrzehntelanger Fehlsteuerung von Patientinnen und Patienten sind. Die Überlegungen haben das Potential, die Notfallversorgung der Patienten deutlich

zu verbessern. Integrierte Leitstellen (ILS) und Integrierte Notfallzentren

(INZ) zu etablieren, sind Schritte in die richtige Richtung. Besonders positiv

hervorzuheben ist das Ziel der Kommission, durch gestufte Angebote der ILS, von

der telemedizinischen Beratung, über die direkte Vermittlung von Arztterminen

bis hin zum Hausbesuch durch den KV-Bereitschaftsdienst den hilfesuchenden

Patienten adäquate Angebote zu machen. Dies dürfte wesentlich dazu beitragen,

die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die dort angesiedelten INZ zu entlasten.

„Wir brauchen die von der Kommission beschriebenen gestuften Angebote, sodass

am Ende nur die Patientinnen und Patienten im INZ ankommen, die ansonsten nicht

adäquat versorgt werden können“, erklärt der Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr.

Gerald Gaß.

Bei den Planungen muss es aber darum gehen, realistische Mindeststandards

festzulegen. Im Ergebnis muss eine flächendeckende Sicherstellung der

ambulanten Notfallversorgung gewährleistet sein. Es ist richtig, dabei auch in

Richtungen zu denken, die hochqualifizierte Pflegekräfte und

Gesundheitsfachberufe jenseits der Mediziner verantwortlich beteiligt. „Diese

Notfallreform ist die große Chance, wirklich neu zu denken. Das gilt für

innovative digitale Angebote und Vernetzung ebenso wie für einen innovativen

Personaleinsatz, der Verantwortung neu zuordnet. Denn auch die Krankenhäuser

sehen die Notwendigkeit einer engeren Vernetzung mit den KVen im Bereich der

ambulanten Notfallversorgung. Vielerorts arbeiten KVen und Krankenhäuser schon

jetzt eng zusammen. Dies sollte zukünftig flächendeckend stattfinden“, so Gaß.

Für alle Akteure in diesem Gesamtsystem ist es unabdingbar, dass die

geforderten Leistungen und Vorhaltungen in vollem Umfang refinanziert werden.

Pläne, INZ nur noch an Krankenhäusern der Notfallstufen zwei und drei und, wo

regional erforderlich, auch an Kliniken mit Basis-Notfallversorgung

einzurichten, müssen vor Ort mit Blick auf die regionale Versorgungslage

beurteilt werden. Wir begrüßen die Offenheit, auch weitere Krankenhausstandorte

der Basisnotfallstufe mit INZ auszustatten, wenn ansonsten die Wege für die

Patientinnen und Patienten zu weit oder die einzelnen Einheiten zu groß werden.

„Trotz aller offenen Fragen sehen wir viele gute Ansatzpunkte, die

Notfallversorgung nachhaltig und zielführend zu reformieren. Hier herrscht

dringender Handlungsbedarf, denn die eigentlich in den niedergelassenen Praxen

angesiedelte Notfallversorgung ist vielerorts nur noch Theorie. Klar ist aber

auch, dass eine Notfallreform ohne adäquate Vergütung nicht auskommt.

Verbesserungen sind nicht durch bloße Umverteilung im System erreichbar“,

erklärt Gaß.

Quelle: DKG, 14.02.2023