Entwurf der Richtlinie zum Ersteinschätzungsverfahren müsse überarbeitet werden

Notaufnahmen müssen jetzt entlastet werden (DGOU).

Die Versorgung schwerverletzter Patientinnen und Patienten muss auch in Zukunft sichergestellt sein. Zurzeit kommen viel zu viele Hilfesuchende in die Notaufnahme, die eigentlich keine Notfälle sind, sodass die Kliniken stark überlastet sind und es zu langen Wartezeiten kommt. Es muss sichergestellt

werden, dass leichte Fälle in der dafür vorgesehenen Versorgungsebene behandelt werden können. „Das Personal in den Notaufnahmen muss schwerverletzte und

schwerkranke Patientinnen und Patienten behandeln. Die aktuelle Modifikation

des Arbeitsauftrages an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) macht uns Sorge,

ob in Zukunft die Notaufnahmen auch wirklich im erforderlichen Umfang entlastet

werden“, sagt Prof. Dr. Steffen Ruchholtz, stellvertretender Präsident der

Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU).

Ein zentraler Punkt der Reform der Notfallversorgung ist die Verbesserung der

Patientensteuerung. Nach der von den Koalitionsfraktionen vorgenommenen

Anpassung des Arbeitsauftrages an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zum

Ersteinschätzungsverfahren nach § 120 Abs. 3b SGB sollen leichte Fälle nur noch

in Notdienstpraxen im oder am Krankenhaus behandelt werden dürfen und nicht

mehr an niedergelassene Ärzte und Ärztinnen und medizinische Versorgungszentren

(MVZ) weiterverwiesen werden dürfen. Die Änderung wurde im Zusammenhang mit der

Verabschiedung des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes (PUEG) am

Freitag, dem 26. Mai 2023 vom Bundestag vorgenommen. Damit ist eine

ausschließlich interne Steuerung der Patientinnen und Patienten in der

Notaufnahme des Krankenhauses oder durch die angegliederte Notdienstpraxis der

KV vorgesehen.

„Wir sehen in dieser Maßnahme die Gefahr, dass die angegliederten

KV-Notdienstpraxen nicht rund um die Uhr mit ausreichend Personal besetzt sind

und die leichten Fälle dann doch wieder in der Notaufnahme behandelt werden

müssen. Eine fortdauernde Überlastung der Notaufnahmen muss jedoch unbedingt

vermieden werden“, sagt Ruchholtz. „Die damit verbundene ausufernde Wartezeit

geht in einigen Fällen zulasten vordringlich zu Behandelnder. Das ist als

kritische Störung der Patientenversorgung mit Gefährdungspotenzial zu sehen und

nicht hinnehmbar“, sagt Prof. Dr. Dietmar Pennig, stellvertretender

Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Der Gesetzgeber hat mit § 120 Absatz 3b SGB V dem Gemeinsamen Bundesausschuss

(G-BA) im Juli 2021 den Auftrag erteilt, eine Richtlinie zu beschließen mit

Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten und standardisierten

Ersteinschätzung des medizinischen Versorgungsbedarfs von Hilfesuchenden, die

sich zur Behandlung eines Notfalls an ein Krankenhaus wenden. Ein Entwurf für

die Richtlinie für dieses Ersteinschätzungsverfahren liegt bereits vor. Dieser

muss nun im Sinne der erhöhten Behandlungssicherheit der Patientinnen und

Patienten dringlich überarbeitet werden.

Quelle: DGOU, 12.06.2023