Wichtige Maßnahme für eine ambulante Notfallreform aus einem Guss (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Anlässlich des heute vom Deutschen Bundestag beschlossenen Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes (PUEG) begrüßt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ausdrücklich die darin von den Koalitionsfraktionen vorgenommene Anpassung des Arbeitsauftrages an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)

zum Ersteinschätzungsverfahren nach § 120 Abs. 3b SGB V. Dazu erklärt der DKG-Vorstandsvorsitzende Dr. Gerald Gaß: „Die verbesserte Steuerung von Patientinnen und Patienten in die richtige

Versorgungsebene wird das Herzstück der von der Bundesregierung geplanten

Reform der ambulanten Notfallversorgung sein. Aus gutem Grund sehen die

Empfehlungen der Regierungskommission vor, dass die Patientensteuerung in

Zukunft grundsätzlich durch die Integrierten Leitstellen (ILS) und nicht erst

dann erfolgen soll, wenn die Hilfesuchenden bereits die Notfallzentren der

Krankenhäuser aufgesucht haben. Deshalb ist es vollkommen richtig, dass die

Koalitionsfraktionen den inzwischen weitgehend überholten Arbeitsauftrag an den

G-BA entsprechend anpassen.

Überhaupt nicht nachvollziehbar ist für uns die von der KBV und dessen

Zentralinstitut (ZI) vorgetragene Kritik an den vorgenommenen Änderungen.

Selbstverständlich können und werden die Krankenhäuser auch in Zukunft

Patientinnen und Patienten, die nicht unmittelbar behandlungsbedürftig sind, an

die vertragsärztlichen Praxen verweisen. Die Sorge, dass die Notdienstpraxen

der KVen in Zukunft überlastet werden könnten, ist daher absolut unbegründet.

Und noch besser würde diese Patientensteuerung schon heute funktionieren, wenn

die Kassenärztlichen Vereinigungen ihrem Sicherstellungsauftrag bei der

ambulanten Notfallversorgung vollumfänglich nachkommen würden."

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 26.05.2023