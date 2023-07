Gesetzentwürfe schocken die Kliniken (BDPK).

„Entsetzen und Verzweiflung“ über geplante Gesundheitsgesetzgebung: Wenn die aktuellen Gesetzentwürfe des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) vom Bundestag abgesegnet werden sollten, verschärfen sich die

Personalengpässe in den 1.900 Krankenhäusern und es ist mit einer Schließungswelle bei den 1.100 deutschen

Reha-/Vorsorgeeinrichtungen zu rechnen. Beim Bundesverband Deutscher

Privatkliniken e.V. (BDPK), der über die Hälfte der Reha-Einrichtungen und ein

Drittel der Krankenhäuser vertritt, haben die beiden veröffentlichten

Gesetzesvorlagen Entsetzen ausgelöst.

„Die Reha trifft es besonders hart, denn die Erlösrückgänge durch eine

Minderbelegung von 20 Prozent und gleichzeitige Kostensteigerungen von über 10

Prozent kann keine Klinik lange verkraften. Für Krankenhäuser greift zumindest

der Ganzjahresausgleich, auch wenn dieser die Kostensteigerungen bei weitem

nicht ausreichend kompensiert. Für die Reha gibt es nicht einmal diesen

Ausgleich. Hinzu kommt aktuell die fast vollständige Rückforderung der nach dem

Sozialdienstleister-Einsatzgesetz gewährten Mittel durch die

Rentenversicherungsträger. Wenn Reha und Vorsorge jetzt komplett aus dem

Schutzschirm fliegen, könnte das den Ruin für hunderte Einrichtungen bedeuten

und tausende Beschäftigte müssten entlassen werden,“ beschreibt

BDPK-Hauptgeschäftsführer Thomas Bublitz den Zustand. Die Reha-Kliniken würden

seit über zwei Jahren trotz prekärer wirtschaftlicher Lage mit viel Energie und

Verantwortungsbewusstsein die rehabilitative Versorgung aufrechterhalten. Dass

es im neuen Covid-19-Schutzgesetz keine Verlängerung des Schutzschirmes für sie

geben soll, führe bei ihnen und ihren Mitarbeiter:innen zu Frustration und

Verzweiflung, erste Einrichtungen in Bayern und Hessen mussten bereits

Insolvenz anmelden.

Ähnlich düster wie in der Reha sieht der BDPK die Folgen des geplanten

GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes für die Krankenhäuser. Diese würden laut

Gesetzentwurf ab 2024 die Finanzierungsgrundlage für 20.000 Pflegehilfskräfte

verlieren. Berufsgruppen, die seit Jahren einen entscheidenden Beitrag zur

pflegerischen Versorgung leisten und examinierte Pflege entlasten, sollen

zukünftig nicht mehr im Pflegebudget finanziert werden. Krankenhäuser wären

dann gezwungen, diese Berufsgruppen von der Pflege am Bett abzuziehen und zu

entlassen. Diese Verluste müssten dann examinierte Pflegekräfte durch

Mehrarbeit auffangen, für viele dieser Tätigkeiten seien sie zudem

überqualifiziert. Das Gesetz hätte nicht nur für die Krankenhäuser und ihre

Beschäftigten schädliche Folgen, sondern vor allem für die Patienten.

Die beiden aktuellen Gesetzesvorhaben des BMG widersprechen nach Auffassung des

BDPK sowohl den aktuellen Erfordernissen als auch den Ankündigungen im

Koalitionsvertrag der Ampelregierung: „Besonders die SPD hat eine Stärkung der

Pflege gefordert, das geplante Gesetz würde aber genau das Gegenteil bewirken.

Und statt der angekündigten Stabilisierung der Reha bedeutet der Gesetzentwurf

ihren Untergang,“ kritisiert Thomas Bublitz. Unverständnis lösen die

Gesetzesentwürfe beim BDPK auch deshalb aus, weil noch in der vergangenen Woche

die Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) das BMG dazu aufgefordert

hatte, die finanzielle Sicherheit der Krankenhäuser und

Reha-/Vorsorgeeinrichtungen sicherzustellen und sie frühzeitig finanziell

abzusichern. Auch das BMG selbst hatte kürzlich in einer „Formulierungshilfe“

für den Entwurf eines neuen COVID-Schutzgesetzes noch den Ausgleich von

Mindererlösen und Mehraufwendungen vorgesehen. In der Gesetzesvorlage, die

jetzt im Bundestag beraten und dann beschlossen werden soll, ist davon nichts

mehr zu finden. Der BDPK appelliert deshalb an Bundesgesundheitsminister

Lauterbach, seine eigenen Warnungen ernst zu nehmen: Auf die von ihm erwartete

Corona-Welle im Herbst müsse die Gesundheitsversorgung vorbereitet sein – wenn

Kliniken und Personal fehlen, wird dies nicht gelingen!

Quelle: BDPK, 06.07.2022