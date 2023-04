Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 in Höhe von 248 Millionen Euro für BW beschlossen

Die Landesregierung hat das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 mit einem Volumen von 248 Millionen Euro beschlossen (Sozialministerium Baden-Württemberg).

Die Landesregierung hat das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 mit einem Volumen von 248 Millionen Euro beschlossen. Insgesamt wird Baden-Württemberg in diesem Jahr rund 455 Millionen Euro in die Krankenhäuser im Land investieren. Das Kabinett hat in seiner Sitzung am Dienstag (18. April 2023) das

Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 mit einem Volumen von 248 Millionen Euro

beschlossen. Gefördert werden insgesamt 14 Baumaßnahmen und zwei Planungsraten.

Das Programm ist ein Teil der vielfältigen Unterstützungen für unsere

Krankenhäuser – insgesamt wird das Land in diesem Jahr rund 455 Millionen Euro

in die Krankenhäuser in Baden-Württemberg investieren. Der

Landeskrankenhausausschuss hatte sich in seiner Sitzung am 15. März bereits für

die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen.

„Auch in krisengeschüttelten Zeiten müssen die Krankenhäuser im Land gut

aufgestellt sein. Hierzu sind vor allem auch Investitionen notwendig, um den

Anforderungen einer bedarfsgerechten und modernen medizinischen Versorgung

gerecht zu werden“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „In den

letzten Jahren hat das Land sehr viel Geld in sehr vielfältiger Form

bereitgestellt, um den Krankenhäusern im Zeichen der Krisen unter die Arme zu

greifen.“ Insbesondere die Folgen der Corona-Pandemie seien hier im Fokus

gestanden, aber auch die Digitalisierung werde weiter vorangebracht. „Nach

einem sehr schwierigen Jahr 2022 können nun mit dem vorliegenden Programm die

Baumaßnahmen an den Krankenhäusern wieder volle Fahrt aufnehmen“, so

Kretschmann weiter.

Land unterstützt Krankenhäuser bei Umsetzung wichtiger Bauvorhaben

„Nachdem die zweite Tranche des Jahreskrankenhausbauprogramms 2022 den bereits

laufenden Projekten zu Gute kommt, freut es mich umso mehr, dass nun wieder ein

Bauprogramm für neue Projekte verabschiedet wurde. Wir wollen zügig mit den

ersten Projekten starten“, so Gesundheitsminister Manne Lucha. „Wir sind in

Baden-Württemberg auf einem guten Weg, die Krankenhauslandschaft modern und

zukunftssicher aufzustellen, das zeigt sich auch im gemeinsamen Ringen der

Länder um eine Krankenhausreform mit dem Bund. Mit den jetzt beschlossenen

Investitionen kommen wir weitere Schritte voran. Den Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern der Krankenhäuser gilt unser größter Dank für die geleistete

Arbeit in den letzten Jahren. Daher bin ich sehr froh, dass auch in diesem Jahr

der Ausbau von Pflegeschulen unterstützt wird.“

[...]

Quelle: Staatsministerium Baden-Württemberg, 18.04.2023