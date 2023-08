Klinikverbund Hessen e.V. entsetzt über vorgelegten Gesetzentwurf zur Liquiditätssicherung der Krankenhäuser (Pressemitteilung).

Dieser Gesetzentwurf schütze nicht vor dem Zusammenbruch der Krankenhausversorgung, wie es in Italien und Spanien bereits geschehen ist. Während in die Corona-Pandemie in Europa wütet und in Italien und Spanien die Gesundheitssysteme bereits völlig überlastet sind, bereiten sich die Kliniken des Klinikverbunds Hessen e. V. auf die von allen

Experten auch in Deutschland erwartete massenhafte Versorgung von schwer erkrankten Patienten im Krankenhaus

vor. „Dazu haben die öffentlich getragenen Krankenhäuser des Klinikverbunds

Hessen Vorbereitungen getroffen und alle von den Gesundheitsministerien und

Behörden des Bundes und des Landes geforderten und notwendigen Maßnahmen

ergriffen, um ausreichende Kapazitäten für die Behandlung der an COVID19

erkrankten Menschen zu schaffen,“ erklärt Clemens Maurer, Vorstandsvorsitzender

der Klinikverbunds Hessen. Bundesgesundheitsminister Spahn habe in einem

Schreiben an die Krankenhäuser eine schnelle finanzielle Unterstützung

zugesagt. Spahn versicherte darin, dass die dadurch entstehenden

wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser ausgeglichen würden und kein

Krankenhaus dadurch ins Defizit komme. „Davon ist der jetzt vorgelegte

Gesetzentwurf jedoch weit entfernt!“ stellt Maurer fest.

Um die gestiegenen Kosten für die Beschaffung von Infektionsschutzmaterial und

die gleichzeitigen Erlösausfälle durch die Verschiebung der nicht dringlichen

Operationen auszugleichen, seien weitreichendere Sofortmaßnahmen und

Entlastungen notwendig. „Die Krankenhäuser in Deutschland haben das Potential,

solche Situationen und Notlagen wie in Italien und Spanien zu verhindern; aber

nur ohne Bürokratie und mit ausreichenden Finanzmitteln,“ stellt Achim Neyer,

stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Klinikverbundes fest. Die Deutsche

Krankenhausgesellschaft (DKG) habe in einem Eckpunktepapier die notwendigen

Maßnahmen vorgeschlagen. Die sei in dem vorliegenden Gesetzentwurf jedoch

völlig ignoriert worden.

Statt, wie von der DKG, vorgeschlagen, für die Dauer der Krise eine

bürokratiearme Pauschalfinanzierung der Kliniken einzuführen, die auch die

gestiegenen Materialkosten berücksichtige, müssten die Krankenhäuser weiterhin

jeden Patienten einzeln abrechnen. Weiterhin könnten auch bis zu 5% dieser

Abrechnungen durch den Medizinischen Dienst geprüft werden.

„Offensichtlich ist der Politik nicht klar, dass eine unveränderte

Abrechnungssystematik Personal mit pflegerischer und ärztlicher Kompetenz in

den Krankenhäusern – aber im Übrigen auch bei den Kassen und dem Medizinischen

Dienst – bindet, das jetzt dringend für die Versorgung benötigt werde,“ betont

Reinhard Schaffert, Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen. Auch die Prüfung

von fünf Prozent der Fälle durch den Medizinischen Dienst erfordere

entsprechenden Aufwand, um die Akten zur Verfügung zu stellen, medizinisch zu

beurteilen und ggf. Stellung dazu zu nehmen. „Das ist in der

aktuellen Situation, in der sowieso viele Mitarbeiter wegen Quarantäne oder

Kinderbetreuung fehlen und jede Hand in der Versorgung gebraucht wird,

absoluter Wahnsinn und für die Krankenhäuser nicht zu leisten,“ meint

Schaffert.

Der Klinikverbund hält ähnlich wie die hessische und die deutsche

Krankenhausgesellschaft stattdessen folgende Maßnahmen für dringend

erforderlich:

Sofortmaßnahmen:

Die Krankenkassen weisen sofort und ohne weitere Prüfung alle aktuellen und

ausstehenden Abrechnungen der Krankenhäuser zur sofortigen Zahlung an.

Alle Zahlungen und Fälligkeiten für aktuelle und ausstehende (Rück-)Forderungen

der Krankenkassen an die Krankenhäuser werden mit sofortiger Wirkung

ausgesetzt.

Mit sofortiger Wirkung werden alle aktuellen und zukünftigen Prüfungen durch

den Medizinischen Dienst ausgesetzt.

Pauschalfinanzierung für die Dauer der Krise

Monatliche Abschlagszahlung bemessen am letzten vereinbarten Budget mit

Anpassung an die Kostenentwicklung wie von der DKG vorgeschlagen

"Herr Spahn, schauen Sie nach Italien und Spanien! Wenn Sie das hier nicht

wollen, müssen Sie den Krankenhäusern jetzt geben, was sie brauchen und

fordern: Pauschale finanzielle Sicherheit und Entlastung von Bürokratie!"

appelliert Schaffert.

Quelle: Pressemitteilung, 21.03.2020