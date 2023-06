Bayern setzt sich bei Krankenhaus-Reform f&ür seine Kliniken ein (Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege).

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat den bayerischen Kliniken weitere Unterstützung im Ringen mit der Bundesregierung über die geplante Krankenhausreform zugesichert. Holetschek betonte am Sonntag in München: „Für den Protesttag der Krankenhäuser am kommenden Dienstag (20. Juni) habe ich viel

Verständnis. Die massive Verärgerung der Klinikverantwortlichen zeigt, wie unausgegoren das bisherige Reformkonzept der Bundesregierung war und teilweise

immer noch ist. Auch bei den weiteren Bund-Länder-Gesprächen zur

Krankenhausreform werde ich mich dafür einsetzen, dass die Interessen der

bayerischen Kliniken in angemessener Form berücksichtigt werden.“

Holetschek sagte: „Bayern setzt sich bei der geplanten Krankenhausreform dafür

ein, dass Bund und Länder auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber nicht alles

ist verhandelbar. Ich sehe noch erheblichen Korrektur- und Klärungsbedarf: etwa

bei der notwendigen finanziellen Ausstattung der Kliniken, bei den Leveln, den

Länderöffnungsklauseln und beim Status von Fachkliniken.“

Holetschek führte aus: „Dazu kommt: Unsere Krankenhäuser müssen erstmal die

Phase bis zum Greifen der geplanten Reform überstehen. Als Knackpunkt sehe ich

dabei die aktuelle Finanzierung. Neun von zehn Kliniken im Freistaat rechnen

2023 mit Defiziten, aber der Bundesgesundheitsminister hat unmissverständlich

klargestellt, dass es kein frisches Geld für die Krankenhäuser geben soll,

abgesehen von den versprochenen Energiekostenhilfen. Ohne weitere finanzielle

Unterstützung kann es aber angesichts der wirtschaftlichen Situation der

Kliniken recht rasch zu Insolvenzen kommen. So manches Krankenhaus erlebt die

Umsetzung der Reform dann nicht. Dass sich dagegen der Protest der Kliniken

regt, ist kein Wunder, sehen sie sich doch in ihrer Existenz bedroht.“

Der Minister ergänzte: „Neben drohenden Insolvenzen von Krankenhäusern sehe ich

auch noch weitere Gefahren. So spricht der Bundesgesundheitsminister von einer

‚Verdichtung‘ der Kliniklandschaft. Das lehne ich in dieser Undifferenziertheit

entschieden ab! Bayern hat von Anfang an davor gewarnt, dass die Reformpläne

des Bundes auf Kosten von Krankenhäusern insbesondere auf dem Land gehen

könnten. Das kann zu einer schlechteren Erreichbarkeit in der Fläche führen.

Das betrifft letztlich nicht nur planbare Eingriffe, sondern auch die

stationäre Notfallversorgung. Diese ‚Verdichtung‘ machen auch das Pflege- und

ärztliche Personal nicht so einfach mit, wie sich der Bundesgesundheitsminister

das vorstellt. So geht uns noch mehr essentielles Personal verloren. Das können

wir uns auch mit Blick auf den bestehenden Personalmangel überhaupt nicht

leisten. “

Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, 18.06.2023