Krankenhausreform: Optimismus, dass es noch Änderungen geben werde

Grundsätzlich sind sich alle einig – Bund und Länder, Krankenkassen und Verbände: Wir brauchen eine Krankenhausreform. Die Vorschläge einer Regierungskommission liegen auf dem Tisch. Bis zum Sommer sollen die Eckpunkte für das Gesetz stehen. Doch inzwischen geht es an die Umsetzungsdetails – also

„ans Eingemachte“.

Eine Auswirkungsanalyse im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat

gezeigt, dass der Änderungsbedarf noch erheblich ist, wenn das Ziel der Reform

– die zukunftsfeste Gesundheitsversorgung – tatsächlich erreicht werden soll.

Nach den ersten beiden Terminen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die nun über die

Reform berät, zeigt sich, dass es auch aus Sicht der Länder noch deutliche

Änderungen geben muss. Die Länder dringen zunächst auf Öffnungsklauseln und

Ausnahmeregelungen.

„Gleiche Regeln für alle, aber die Möglichkeit von Ausnahmen und

Öffnungsklauseln“, wie Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

erklärte. Auch dafür muss es natürlich Regeln geben. Doch wie das alles mit den

vorgesehenen Leveln, Vorhaltepauschalen, Leistungsgruppen, der vorgesehenen

Finanzierung, etc. zusammengebracht werden soll, wollen wir als VKD nicht nur

gespannt abwarten.

„Krankenhäuser sind die Anker der Gesundheitsversorgung – diese Ankerfunktion

muss in ihrer Leistungsfähigkeit erhalten, wirtschaftlich und finanziell

gestärkt sowie qualitativ weiterentwickelt werden“, sagt VKD-Präsident Dr.

Josef Düllings. „Angesichts der Lage, in der sich viele Krankenhäuser seit

längerem befinden, fordern wir als Verband der Krankenhausdirektoren

Deutschlands schon seit etlichen Jahren eine Krankenhausreform. Diese Reform

darf aber nicht zur Zerstörung funktionierender Strukturen führen – nicht

Revolution, sondern Evolution. Daher sehen wir als Praktiker das Papier der

Regierungskommission in Teilen als deutlich zu radikal an. Ohne Änderungen

umgesetzt würde es aus Sicht des VKD zu oft sowohl für die Patienten als auch

für unsere Belegschaften zu nicht nachvollziehbaren Umbrüchen – sprich Lücken –

in der Versorgungslandschaft führen.“

Grundsätzliche Positionen für eine zukunftsfeste Gesundheitsversorgung hat der

VKD bereits im vergangenen Jahr aus Sicht der Praxis formuliert

(www.positionen-des-vkd.de). Hier seien sie mit Blick auf den aktuellen Stand

der Diskussion noch einmal kurz zusammengefasst:

Eine flächendeckende, stabile und qualitativ hochwertige Patientenversorgung

muss auch in Zukunft für alle Bürger in Deutschland gleichwertig gewährleistet

sein. Sie muss daher in Zukunft differenzierte Regelungen für die

unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern und Regionen berücksichtigen.

Hier sehen wir nach wie vor die Länder in der Pflicht, die Krankenhausplanung

entsprechend zu gestalten, künftig auch die vorgesehenen Leistungsgruppen

festzulegen und mit den Selbstverwaltungspartnern abzustimmen. Flexibilität im

Sinne bereits bestehender und gut funktionierender Strukturen sollte die

Richtschnur sein.

Für die angestrebten und notwendigen vernetzten Versorgungsstrukturen

unabdingbar sind Krankenhäuser aller Versorgungsstufen. Basis ist dabei die

Erreichbarkeit einer stationären Grundversorgung mit einer Notfall- und

Intensivversorgung innerhalb von 20 Minuten für jeden Bürger.

Das Krankenhaus ist heute im Notfall bereits erste Anlaufstelle für die Bürger.

In allen Häusern mit einer Notfallstufe des Gemeinsamen Bundesausschusses

sollte daher ein Integriertes Notfallzentrum vorhanden sein, das in

Verantwortung des jeweiligen Krankenhauses betrieben wird – mit Einbindung von

KV-Ärzten, wenn diese das ermöglichen können.

Ebenfalls seit etlichen Jahren fordert der VKD eine Reform der Finanzierung

über Fallpauschalen und deren Ergänzung durch Vorhaltepauschalen für alle

bedarfsnotwendigen Häuser vom Grundversorger bis zur Hochleistungsklinik. Diese

Weiterentwicklung muss zwingend auch eine Strukturkomponente beinhalten.

Unabdingbar ist aber auch Gesetzestreue durch die Länder bei der

Investitionsfinanzierung inzwischen in Höhe von acht Milliarden Euro im Jahr.

Ohne diese Mittel kommt es zu einer fortgesetzten und kumulativen

Unterfinanzierung der Kliniken. Kommen die Bundesländer dieser Verpflichtung

weiterhin nicht hinreichend nach, sieht der VKD den Bund in der Pflicht, den in

jedem Jahr fehlenden Anteil für eine bedarfsgerechte Investitionsförderung zu

übernehmen.

Die vorangetriebene Ambulantisierung und die damit zunehmende Behandlung bisher

stationär erbrachter Leistungen in den Krankenhäusern, erfordert ebenfalls neue

Strukturen – und damit Investitionsmittel.

Notwendig scheint inzwischen auch eine realistische Einschätzung der

tatsächlichen Möglichkeiten, niedergelassene Ärzte sowohl in die ambulante

Notfallversorgung einzubeziehen, Bereitschaftsdienstpraxen an Krankenhäusern

rund um die Uhr zu besetzen sowie als Belegärzte in Gesundheitszentren tätig zu

werden, die als Ersatz kleiner Krankenhäuser in Flächenregionen betrieben

werden sollen. Angesichts der stetig weiter aufreißenden Lücken im KV-Bereich

sind diese Vorstellungen nicht zukunftsfähig.

Von den Beschäftigten in den Krankenhäusern wird mit der Reform ein weiterer

Kraftakt gefordert, der eine hohe Veränderungsbereitschaft voraussetzt.

Fachkräftesicherung steht an vorderster Stelle. Ein wichtiges Signal wäre daher

der deutliche Abbau der uns auferlegten überbordenden Bürokratie, mit denen das

Personal viele Stunden am Tag beschäftigt ist.

Insgesamt notwendig ist ein koordinierter, am veränderten Versorgungsbedarf

angepasster und für die Einrichtungen finanziell abgesicherter Strukturwandel,

insbesondere auch während der Übergangsphase der Reform. Für die geplanten

Strukturveränderungen ist die Bereitstellung von zusätzlichen

Investitionsmitteln unerlässlich. Geklärt werden müssen daher Fragen der

Transaktionskosten, denn eine komplexe Reform, wie sie in den kommenden Jahren

bewältigt werden soll, ist nicht zum Nulltarif umzusetzen. Je radikaler sie im

Übrigen ausfällt, desto teurer wird es für Bundes- und Länderhaushalte.

Der erste Schritt in Richtung großer Reform ist aber die wirtschaftliche

Stabilisierung der Krankenhäuser. Hier fordert der VKD schnelle Entscheidungen

des Bundes. Aus einer Finanzkrise heraus, in der sich ein Großteil der Häuser

befindet, kann keine große Strukturreform gelingen.

Als VKD gehen wir optimistisch davon aus, dass sich die im Sommer vorliegenden

Eckpunkte für ein Reformgesetz noch deutlich von den Vorschlägen der

Regierungskommission unterscheiden werden. Immerhin will das

Bundesgesundheitsministerium nun auch selbst eine Auswirkungsanalyse in Auftrag

geben. Offenbar glaubt man im Bundesgesundheitsministerium der vorliegenden

Analyse der DKG nicht, obwohl sie doch von einem Mitglied der

Regierungskommission federführend erarbeitet wurde. Auch die Ersatzkassen haben

ihre Missbilligung daran schon geäußert und konstatiert: „Berechnungen zu

vermeintlichen Auswirkungen der Kommissionsvorschläge, die den Eindruck

erzeugen sollen, die Versorgung würde gefährdet, entbehren fachlicher

Grundlagen und verunsichern die Bevölkerung.“

Und die Analyse hat natürlich erhebliches „Verunsicherungspotenzial“. Doch

Krankenkassen, die für ihre Versicherten eine funktionierende Versorgung

wünschen, und zwar überall im Land, sollten sich mit den Ergebnissen intensiv

beschäftigen. Die Vorschläge der Regierungskommission müssen in der Praxis

funktionieren. Das sehen die Praktiker derzeit noch nicht. Ein gemeinsamer

Kraftakt aller Beteiligten ist notwendig – und der sollte dann auch zu einer

besseren und zukunftsfähigen Versorgung führen.

