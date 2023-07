Krankenhauszukunftsfonds setzt wichtige Impulse für zukunftsfähige Versorgungsstrukturen (Verband der Universitätsklinika Deutschlands).

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das heute im Bundeskabinett beschlossen wurde, sieht umfangreiche Investitionen in die Digitalisierung und die Notfallversorgung der Krankenhäuser vor. Damit setzt das Gesetzesvorhaben wichtige Impulse für die Zukunft der Krankenhauslandschaft. Ergänzend zum bisherigen

Krankenhausstrukturfonds sieht der Gesetzentwurf einen

Krankenhauszukunftsfonds vor. Dieser fördert moderne Notfallkapazitäten, eine

bessere digitale Infrastruktur, IT- und Cybersicherheit sowie regionale

Versorgungsstrukturen durch umfassende Investitionen. Alles Aspekte, die für

die Universitätsmedizin von großer Bedeutung sind. Zehn Prozent der Mittel sind

dabei für sie vorgesehen.

„Die Universitätsmedizin hat in der Pandemie aufs Neue ihre Leistungsfähigkeit

und besondere Rolle für das Gesundheitssystem unter Beweis gestellt. Es ist gut

und richtig, dass sie durch den Krankenhauszukunftsfonds gefördert wird“, sagt

Professor Dr. D. Michael Albrecht, 1. Vorsitzender des Verbands der

Universitätsklinika Deutschlands e.V. (VUD). „Diese dringend benötigten Mittel

sind wichtig, damit die Universitätsklinika Impulse in der Versorgung der

Patienten setzen, digitale Innovationen auf den Weg bringen und ihre Rolle als

Mittelpunkt regionaler Versorgungsnetzwerke weiterentwickeln können“, so Prof.

Albrecht.

Das KHZG sieht zudem eine Verlängerung des Krankenhausstrukturfonds um zwei

Jahre vor. Eine Förderung der Universitätsmedizin durch den Strukturfonds

bleibt aber weitestgehend ausgeschlossen, obgleich dieser auch Kernaufgaben der

Universitätsklinika, wie etwa Zentren für Seltene Erkrankungen oder

Ausbildungskapazitäten in der Pflege, unterstützt.

„Auch der Krankenhausstrukturfonds bleibt ein wichtiges Instrument für die

Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen. Dieser darf die

Universitätsmedizin nicht mehr außen vor lassen. Vielmehr brauchen wir auch

hier eine uneingeschränkte Fördermöglichkeit“, erläutert Professor Dr. Matthias

Frosch, Präsident des Medizinischen Fakultätentages (MFT).

Neben dem Krankenhauszukunftsfonds sieht das KHZG Finanzierungsregelungen für

die Corona bedingten Erlösausfälle und Mehrkosten der Krankenhäuser vor, die

durch die Freihaltepauschalen nicht ausreichend gegenfinanziert wurden. Sind

die Erlöse des Jahres 2020 geringer als entsprechende Erlöse aus dem Jahr 2019,

soll vor Ort ein Ausgleich zwischen Kliniken und Kostenträgern vereinbart

werden. Dazu werden die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der

GKV-Spitzenverband und der Verband der Privaten Krankenversicherungen bis Ende

des Jahres bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für Ausgleichszahlungen

entwickeln.

Durch die politisch gewollte Konzentration auf COVID-19-Patient*innen sowie

diverse Corona-Schutzmaßnahmen an den Häusern drohen den Universitätsklinika in

diesem Jahr finanzielle Belastungen vielfach im zweistelligen Millionenbereich.

Die bisherigen Ausgleichszahlungen sind für einen sachgerechten Ausgleich

dieser Belastungen nicht ausreichend gewesen. Der nun gewählte Ansatz mit

Orientierung an den stationären Erlösen des Jahres 2019 ist der richtige.

Maßgeblich wird allerdings sein, ob die Höhe des Ausgleichssatzes für die

Universitätsklinika am Ende eine sachgerechte Kompensation darstellt.

Ungelöst bleibt weiterhin der Erlösausfall in den Hochschulambulanzen. Diese

sind in ihrer Region ein wichtiger Bestandteil der ambulanten Versorgung. Durch

die Pandemie sind dort die Einnahmen deutlich zurückgegangen. Auch für diese

absehbaren Verluste benötigen die Universitätsklinika dringend eine

Ausgleichsregelung.

„Ein angemessener Ausgleichssatz sowie die Kompensation der Erlösausfälle in

den Hochschulambulanzen sind für die Universitätsklinika zwei wichtige

Bausteine, um die finanziellen Belastungen in Folge der Pandemie abzumildern“,

sagt Jens Bussmann, Generalsekretär des VUD.

Quelle: Verband der Universitätsklinika Deutschlands, 02.09.2020