KVN kritisiert Umwandlung des Marienhospitals Ankum in ein Regionales Gesundheitszentrum

Die Umwandlung des Marienhospitals Ankum-​Bersenbrück in ein Regionales Gesundheitszentrum soll zum 1. April 2023 vollzogen werden (Pressemeldung).

Die Umwandlung des Marienhospitals Ankum-​Bersenbrück im Landkreis Osnabrück in ein Regionales Gesundheitszentrum (RGZ) soll zum 1. April 2023 vollzogen werden. Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) und der Vorsitzende der KVN-​Bezirksstelle Osnabrück kritisieren diese

Entscheidung heute in Hannover scharf. „Im Kern wird das Haus in Ankum in Zukunft ein reines Belegkrankenhaus mit

wenigen verbleibenden Betten sein, in dem Patientinnen und Patienten

überwiegend ambulant behandelt werden. Es kann aber nicht sein, dass

medizinische Leistungen, die zuvor über das Krankenhaus direkt mit den

Krankenkassen abgerechnet wurden, im neuen RGZ aus der begrenzten

kassenärztlichen Gesamtvergütung finanziert werden. Solch eine Verschiebung von

Leistungen zu Lasten der Honorare der kassenärztlichen Versorgung ist nicht

hinnehmbar. RGZ sind kein Ersatz von Versorgungslücken nach Klinikschließungen.

Sie bieten keine durchgängige ärztliche Präsenz“, sagt Barjenbruch.

Dr. Uwe Lankenfeld, Vorsitzender der KVN-​Bezirksstelle Osnabrück, ergänzt:

„Mit diesem Modell können in einem wegen Überversorgung gesperrten

Planungsbereich ambulante fachärztliche Leistungen zusätzlich zur Abrechnung

gebracht werden, ohne dass es hierfür einen finanziellen Ausgleich von den

Krankenkassen gibt. Das Honorar der übrigen Kassenärzte sinkt, weil in Ankum

zusätzliche Arztsitze in das System der ambulanten Versorgung kommen, ohne dass

die von den Krankenkassen zu zahlende Gesamtvergütung steigt.“

Thorsten Schmidt, stellvertretender KVN-​Vorstand weiter: „Wir brauchen in

Niedersachsen viele, aber nicht alle der heute bestehenden Krankenhäuser. Diese

Erkenntnis ist so einfach wie unverrückbar. Die Einrichtung von RGZ kann ein

Ersatz für Krankenhausstrukturen sein. Dies hat aber mittelbare Auswirkungen

auf die ambulante kassenärztliche Versorgung am jeweiligen Standort und in der

betroffenen Region. Uns allen sollte bewusst sein, dass nur Teile der

bisherigen stationären Leistungen in einem RGZ erbracht werden können.“

„Kritisch sehen wir es zudem, wenn ein reines Verschieben von stationären

Leistungen in die ambulante Versorgung zum Beispiel über den Weg der

Belegarztversorgung - wie jetzt für den Standort Ankum angedacht - intendiert

ist. Im Endeffekt würden die bereits im System tätigen Kassenärztinnen und

Kassenärzte die Verlagerung von Leistungen aus dem stationären in den

ambulanten Bereich finanzieren. So sehr wir die Transformation an der

Schnittstelle stationär/ambulant unterstützen, so muss sie fair ausgestaltet

werden und kann nicht zu Lasten der niedergelassenen Kassenärztinnen und

Kassenärzte gehen“, so Lankenfeld.

Quelle: Pressemeldung, 17.03.2023