Notwendige Schritte (Deutsche Krankenhausgesellschaft).

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßt ausdrücklich das klare Bekenntnis der Ministerpräsidenten-Konferenz zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Krankenhäuser. Der angesprochene Erlösausgleich für das Jahr

2021, aber auch die zugesicherte Liquiditätssicherung sind unabdingbare

Voraussetzungen, um die Krankenhäuser vor wirtschaftlichen Problemen und einem

Beschäftigungsabbau durch die Corona-Pandemie zu bewahren. „Hinsichtlich des

Ganzjahreserlösausgleichs erwarten wir aber auch, dass das Bundesministerium

für Gesundheit die Rechtsverordnung noch an entscheidenden Stellen nachbessert.

Die vorgesehene Absenkung um fünf Prozent der für 2019 ermittelten Erlöse als

Vergleichsgröße ist nicht hinnehmbar. Eine solche Absenkung ist durch nichts

begründbar und würde viele Krankenhäuser, gerade auch Maximalversorger, die

durch die Pandemie in der Versorgung stark belastet waren, vor große

wirtschaftliche Probleme stellen. Wer glaubt durch einen solchen Abzug einen

Anreiz zu setzen, vergisst, dass es unsere ureigene Aufgabe ist, Patienten zu

versorgen und wir dafür keine externen Anreize benötigen“, so der designierte

Vorstandsvorsitzende der DKG, Dr. Gerald Gaß.

Wichtig ist auch, dass die Ministerpräsidentenkonferenz die schnelle Sicherung

der Liquidität einfordert. Die vorgesehene Ausweitung durch abgesenkte

Inzidenzwerte wird nicht alle Krankenhäuser berücksichtigen und es ist nicht

sachgerecht, eine Absicherung nur für einzelne Kliniken in Aussicht zu stellen.

„Alle Kliniken sind durch die Corona-Pandemie in ihren Normalbetrieb massiv

eingeschränkt. Das gilt für alle somatischen aber auch für psychiatrische

Kliniken. Belegungsrückgänge sind in allen Krankenhäusern unausweichlich und

damit auch deutliche Erlösrückgange“, so Gaß.

"Die von der Ministerpräsidenten-Konferenz beschlossenen Verschärfungen bei den

Kontakteinschränkungen sind wohl unausweichlich, weil weder das Impfen noch die

angekündigten Teststrategien in den letzten Wochen die erforderliche Fahrt

aufgenommen haben", so Gaß weiter. „Unsere Kliniken sind auf einen weiteren

Patientenzuwachs in den kommenden Wochen vorbereitet. Wir appellieren aber sehr

eindringlich an die Bundesländer im Rahmen der laufenden Impfkampagnen, die

Krankenhäuser, soweit noch nicht erfolgt, mit Impfstoff zu versorgen, um

mögliche Personalausfälle durch COVID-Infektionen und Quarantäne in der dritten

Welle zu vermeiden.“

Quelle: Deutsche Krankenhausgesellschaft, 23.03.2021