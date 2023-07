Tut endlich was! In die Zukunft der Krankenhäuser investieren! - Offener Brief der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts an die Landespolitiker (Pressemitteilung).

In einem offenen Brief haben die Krankenhäuser Sachsen-Anhalts an die Landespolitiker in Magdeburg appelliert, die jahrelange Krankenhausinvestitionsunterfinanzierung durch das Land zu beenden und die Initiative von Sozialministerin Grimm-Benne, ein vierjähriges Landeskreditprogramm in Höhe von 700 Mio. Euro für die angeschlagenen Krankenhäuser im Land aufzulegen, umzusetzen. In dem Brief heißt es u. a.:

„Tun Sie was! Denn so kann es nicht weitergehen! Wir brauchen dringend

Investitionsmittel - um das knappe Personal zu entlasten, die Digitalisierung

konsequent voranzutreiben und erforderliche Strukturanpassungen zu finanzieren. Wir sind

bereit, notwendige Strukturanpassungen mitzutragen. Wir werden uns einem

notwendigen planbaren und transparenten Strukturwandel nicht verschließen und

Verantwortung auch dafür übernehmen. Tun Sie das bitte auch. Übernehmen Sie

Verantwortung für die Sicherstellung der stationären Versorgung in unserem

Land.“

Der vollständige Wortlaut des Offenen Briefes ist dieser Pressemitteilung

beigefügt

(Anlage).

Hintergrund:

Laut jüngster Untersuchungen beträgt der aktuelle Investitionsbedarf der

Krankenhäuser 1,5 Mrd. Euro. In dieser enorm hohen Zahl sind die

Investitionsbedarfe der

beiden Universitätsklinika noch nicht berücksichtigt. Sachsen-Anhalt liegt im

bundesdeutschen Vergleich bei der Bereitstellung von Investitionsmitteln durch

das Land an letzter Stelle. Hinzu kommen sinkende Einnahmen aus der

Behandlungsvergütung sowie steigende gesetzliche Auflagen, deren

Nichteinhaltung streng sanktioniert wird.

Quelle: Pressemitteilung, 11.02.2020