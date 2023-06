Panikmache der Regierungskommission zur Krankenhausreform

Bundesgesundheitsminister sollte Qualität nicht als politischen Kampfbegriff missbrauchen (Bayerische Krankenhausgesellschaft).

Nächste Woche sollen die Bund-Länder-Gespräche zu einer Krankenhausreform abgeschlossen werden. Doch ausgerechnet jetzt provoziert Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach und seine Regierungskommission mit haltlosen Aussagen in einem neuen Papier und stempelt Krankenhäuser als einen

lebensgefährlichen Ort ab. In den Kliniken stößt dies auf massiven Widerspruch. „Die Krankenhäuser beteiligen sich seit Jahrzehnten freiwillig an den umfassendsten Qualitätssicherungsprogrammen im deutschen Gesundheitswesen und

dieses Engagement wird jetzt mit den Füßen getreten“, fasst der Geschäftsführer

der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) Roland Engehausen die Stimmung

zusammen und ergänzt: „Die heutigen Aussagen von Prof. Lauterbach sind bewusste

Panikmache aus politischen Kalkül, um möglichst viele seiner ursprünglichen

Interessen gegen die Bundesländer durchboxen zu wollen. Anders können wir uns

das Gerede über angeblich tausende vermeidbare Todesfälle nicht erklären.“

Gerade am Beispiel Schlaganfall kann die bundesweit und ganz besonders auch in

Bayern laufend qualitätsgeprüfte und flächendeckende Versorgung der betroffenen

Patientinnen und Patienten nach Überzeugung der BKG mit eindrucksvollen

Tatsachen belegt werden.

Bayern hat längst ein qualitätsorientiertes Versorgungssystem für

Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten geschaffen, das zudem mit Hilfe

telemedizinischer Netzwerke bestens funktioniert. Und selbstverständlich sind

die Einrichtungen Teil einer speziellen Qualitätssicherung. Im Rahmen der

datengestützten, einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung in Bayern werden

etwa 54.000 Datensätze jährlich zum Behandlungsverlauf von Patientinnen und

Patienten mit akutem Schlaganfall erhoben. Seit 2021 werden zudem

Behandlungsfälle mit einer sogenannten Subarachnoidal-Blutung (spezielle Form

einer Hirnblutung) und intracerebraler Blutung (Einblutung in das Hirngewebe)

dokumentiert, ausgewertet und beurteilt – mit nachgewiesener guter

Versorgungsqualität. Ärztinnen und Ärzte konnten damit mit Hilfe

telemedizinischer Netzwerke von Beginn an viel Leid von den Betroffenen

abwenden, schwere Krankheitsverläufe verhindern, eine schnellere Genesung

erwirken und Leben retten.

„Es ist ein Trauerspiel wie der Bundesgesundheitsminister das über viele Jahre

aufgebaute und mit viel persönlichen Engagement aus den Kliniken etablierte

Qualitätsverfahren völlig ignoriert und mit seinen Überlegungen Ängste schürt“

so der BKG-Geschäftsführer. „Wir dürfen uns bei solchen Aussagen nicht wundern,

wenn die Menschen im Gesundheitswesen frustriert sind und dem Dienst an ihren

Patienten und Patienten den Rücken zuwenden.“

Dabei ist das politische Ziel aus Sicht des BKG-Geschäftsführers durchschaubar:

„Minister Lauterbach geht es darum, nun über unbelegte Vorwürfe Krankenhäuser

schließen und Behandlungskapazitäten abbauen zu können, um so Geld zu sparen,

um nötigen Finanzierungsentscheidungen in der Bundesregierung aus dem Weg zu

gehen. Es liegt auf der Hand, dass davon abgelenkt werden soll, dass die

Kliniken in einer Finanznot stecken, die dringend zu lösen ist. Dafür werden

Versorgungseinschränkungen, längere Fahrtstrecken und Wartezeiten in Kauf

genommen.“

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft fordert eine Qualitätsdebatte für

Patientinnen und Patienten statt haltloser Panikmache: „Minister Lauterbach

soll Ross und Reiter nennen, wenn er konkrete Belege für schlechte Qualität in

einem Krankenhaus hat. Schließlich erstellen die Kliniken jedes Jahr

Qualitätsberichte mit jeweils mehreren 100 Seiten, auf die der Minister aber

überhaupt nicht eingeht. Wir fordern dazu auf, endlich die Bürokratiehürden und

die veralteten Datenschutzregelungen zu ändern, die immer noch zu ganz

praktischen Qualitätsproblemen führen, weil Behandlungsdaten und digitale

Unterstützungen zur weiteren Qualitätsverbesserung nicht durchgängig genutzt

werden können.“

Und mit Blick auf die Krankenhausreform sagt der BKG-Geschäftsführer

abschließend: „Es ist naiv zu glauben, dass die reine Verlagerung einer

Behandlung von einem Krankenhaus in ein anderes, vielleicht größeres

Krankenhaus automatisch zu Qualitätsverbesserungen führen wird. Vielmehr sind

unter anderem die Rechtzeitigkeit der Diagnostik, die Einbindung der

Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, die Führung der Patientenakte,

Qualifikation und Erfahrung im jeweiligen Behandlungsteam sowie die

Qualitätssicherungsprozesse entscheidend. Mit einer pauschalen Diskussion über

Krankenhausstandorte macht es sich Prof. Lauterbach zu einfach.“

Quelle: Bayerische Krankenhausgesellschaft, 22.06.2023