Reha-Kliniken mal wieder im Abseits: Johannesbad Gruppe und BDPK üben Kritik am Rettungsplan für Krankenhäuser - Insolvenz droht (Johannesbad Gruppe).

Dr. York Dhein, Vorstandsvorsitzender der Johannesbad Gruppe, einem der größten Reha-Anbieter in Deutschland, übt heftige Kritik am gegenwärtig vom Kabinett diskutierten Krankenhaus-Rettungsplan. Dieser, so heißt es, sehe Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe für die Krankenhäuser vor. Akut-Kliniken, die wegen des Corona-Virus planbare Operationen aussetzen oder verschieben,

bekämen die Ausfallkosten „pauschal“ erstattet und kompensiert. Thomas Bublitz,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken e.V., der

über 1.000 Krankenhäuser und Vorsorge- und Rehabilitationskliniken in

Deutschland vertritt, warnt: „Was generös klingt, ist in Wahrheit die

Totenglocke für die deutschen Krankenhäuser und vor allem für die Vorsorge-

sowie Reha-Kliniken“, betont er und fügt an: „Wenn das Gesetz Realität wird,

werden bereits ab April Kliniken reihenweise insolvent gehen.

Betriebsbedingte Kündigungen und Massenentlassungen von gerade jetzt dringend benötigtem

Krankenhauspersonal sind die Folge.“ York Dhein macht darüber hinaus deutlich:

„Die über 1.000 Reha-Kliniken mit rund 167.000 Betten wurden in diesem Entwurf

komplett vergessen! Gerade in der momentanen Situation könnten die 120.000

Mitarbeiter der Reha-Branche das Gesundheitswesen enorm unterstützen und

entlasten.“ Die vorgesehene Einbindung der Vorsorge- und

Rehabilitationskliniken in die Patientenversorgung geschehe jedoch

unverständlicherweise kaum, was zu einer Überlastung der Akut-Kliniken führe

und die Reha-Kliniken wegen fehlender finanzieller Absicherung innerhalb

weniger Tage in die Insolvenz zwinge. Dringend benötigte Ärzte und Pflegekräfte

müssten in der Krise, in der jede Hand gebraucht werde, entlassen werden oder

müssten in Kurzarbeit gehen.

Konkret sieht der Entwurf vor: Alle Kliniken erbringen nicht mehr ihre

bisherigen Leistungen, sondern stellen diese ein, um andere Patienten versorgen

zu können. Damit fällt für alle Kliniken sofort die wirtschaftliche Grundlage

weg. Laut dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Krankenhäuser mit einer

pauschalen Erstattung pro Belegungstag rechnen können. Diese reiche bei Weitem

nicht, um die Kosten zu decken. York Dhein mahnt: „Für die Vorsorge- und

Rehakliniken ist gar keine Finanzierung vorgesehen. Die Umsatzeinbußen können

von den Kliniken nicht aufgefangen werden, ein wirtschaftlicher und

kostendeckender Betrieb wird unmöglich gemacht. Tausende von Arbeitsplätzen und

mehr als 100.000 Patientenbetten sind akut in Gefahr.“

Gemeinsam mit dem BDPK fordert der Vorstandsvorsitzende der Johannesbad Gruppe,

die in ganz Deutschland mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigt: „Wir fordern

die Bundesregierung dringend auf, die vorliegende Gesetzgebung grundlegend

abzuändern, um die Grundlage für die Bewältigung der Krise zu schaffen. Unsere

gute klinische Infrastruktur und die sehr gut aufgestellte Reha-Branche bieten

eine Chance, mit einem blauen Auge aus der Krise zu kommen.“

Quelle: Johannesbad Gruppe, 23.03.2020