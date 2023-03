Rheinland-Pfalz: 6 Millionen Euro mehr für bauliche Krankenhaus-Investitionen...

Das Land fördert die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser 2023 mit 142 Millionen Euro (Pressemeldung).

„Wir stellen die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz weiter zukunftsfest auf und investieren in Infrastruktur, in Gesundheit und in Fachkräftenachwuchs“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch heute bei der Vorstellung des Krankenhausinvestitionsprogramms 2023. Aus dem Programm erhalten die

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr 77 Millionen Euro für bauliche Investitionen. Das sind 6 Millionen Euro mehr als im Jahr 2022. Mit den 65 Millionen Euro als Pauschalförderung, die bereits im März ausgezahlt

wurden, fördert das Land somit die Krankenhäuser mit insgesamt 142 Millionen

Euro. „Die Krankenhauslandschaft ist im Wandel, umso wichtiger ist es,

weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Krankenhäuser zu sein und

gemeinsam mit den Trägern in die stationäre Versorgung zu investieren. Wir

übernehmen als Land Verantwortung und schaffen ein Umfeld, in dem sich alle

Mitarbeitenden aber auch die Patientinnen und Patienten gut aufgehoben fühlen“,

so Gesundheitsminister Hoch.

Das diesjährige Krankenhausinvestitionsprogramm verteilt sich auf 25

Krankenhausstandorte und Tageskliniken und 30 Einzelmaßnahmen im Land. Für 27

Maß-nahmen werden erstmalig Fördermittel bewilligt. Bei drei Maßnahmen ist

bereits im letzten Jahr eine Bewilligung ausgesprochen worden. Auch 2023 gibt

es wieder fünf Förderschwerpunkte, die Pflegebereiche mit Intensivstationen,

die Psychiatrie, die Modernisierung und Erweiterung von OP-Abteilungen, die

Funktionsbereiche und die Förderung der Ausbildungsstätten. Daneben werden

Mittel u.a. für die Umstrukturierung und Erweiterung von zwei Krankenhäusern,

die Modernisierung einer Küche und die Zusammenführungen von Betriebsstätten

von Krankenhäusern bereit-gestellt. Auch für die Baupreissteigerungen, die auf

Basis der individuellen Förder-vereinbarungen im Rahmen der

Festbetragsfinanzierung gefördert werden, sind Mittel in Höhe von rund 5

Millionen Euro vorgesehen.

Krankenhausinvestitionsprogramm 2023

Der größte Teil der Fördermittel wird im Rahmen des diesjährigen

Krankenhausinvestitionsprogramms für die Erweiterung und Modernisierung der

Pflegebereiche einschließlich Intensivstationen bereitgestellt. „Wir bauen

notwendige zusätzliche Intensivkapazitäten für die Behandlung der Patientinnen

und Patienten, schaffen zusätzliche Bettenkapazitäten, wo sie notwendig sind

und modernisieren die Stationen, um die Arbeitsbedingungen und die

Unterbringung zu verbessern. Selbstverständlich werden dabei auch die

Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie hinsichtlich zusätzlicher Schleusen und

der Reduzierung der Bettenzahl pro Zimmer umgesetzt“, betont Minister Hoch.

Mittel sind für die Intensivstationen am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße,

Standort Bad Bergzabern, dem Klinikum Worms und am Klinikum Landau - Südliche

Weinstraße, Standort Landau vorgesehen. Eine Wachstation ist am Klinikum

Ludwigshafen, Pflegebereiche am St. Vincentius-Krankenhaus, Speyer und am DRK

Elisabeth Krankenhaus Birkenfeld vorgesehen. Insgesamt werden für

Intensivstationen und Pflegebereiche in diesem Jahr 13,54 Millionen Euro

bereitgestellt.

Für den Ausbau und die Erweiterung des stationären und teilstationären

psychiatrischen Angebotes stehen in diesem Jahr 13,23 Millionen Euro zur

Verfügung. Damit werden die Erweiterung und der Bestandsumbau „Haus Alsenztal“

mit dem Schwer-punkt Gerontopsychiatrie an der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey,

die Erweiterung der Psychiatrischen Tagesklinik in Dernbach, die Erweiterung

der psychiatrischen Klinik in Rockenhausen, die Zusammenführung der

Psychiatriestandorte des Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen am Standort:

Klinikum Mutterhaus Mitte, die Errichtung einer psychiatrischen Tagesklinik in

Limburgerhof und die Erweiterung der Tagesklinik am St. Antonius-Krankenhaus in

Wissen gefördert. So erweitere das Land bedarfsgerecht das stationäre und

teilstationäre psychiatrische Angebot für Rheinland-Pfalz, so

Gesundheitsminister Clemens Hoch.

Ein dritter Schwerpunkt der Landesförderung 2023 ist die Förderung weiterer

Funktionsbereiche, wie Radiologien, Endoskopien und Geburtshilfen. Hierfür

werden im Jahr 2023 9,1 Millionen Euro eingeplant. Damit sollen die Radiologien

am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern und am Klinikum Mutterhaus der

Borromäerinnen finanziell unterstützt werden. Eine neue Endoskopie entsteht am

Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer. Die Geburtshilfe am

Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, Standort Wittlich soll erweitert und

umstrukturiert werden und am DRK Krankenhaus in Alzey ist geplant, die

Notaufnahme bedarfsgerecht umzustrukturieren.

In diesem Jahr werden für die Erweiterung und Modernisierung von OP-Abteilungen

7,5 Millionen Euro bereitgestellt. 3 Millionen Euro für die OP-Abteilung in

Dierdorf und 4,5 Millionen Euro für die Erweiterung der OP-Abteilung am

Diakonissen-Stiftungskrankenhaus in Speyer.

Ein weiterer Förderschwerpunkt sind die Ausbildungsstätten. Hierfür stehen 8,9

Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen die Krankenhäuser als Träger der

Ausbildungsstätten in den Gesundheitsfachberufen unbürokratisch den Bau oder

die Anmietung von Ausbildungsstätten finanzieren können. Die Förderung soll

anhand der besetzten Ausbildungsplätze in der Pflege oder der Physiotherapie

pauschal ausgezahlt werden. Dazu Gesundheitsminister Clemens Hoch: „Wir sorgen

gemeinsam mit den Trägern dafür, dass wir die bisherigen Ausbildungskapazitäten

gut räumlich unterbringen und zusätzliche Kapazitäten schaffen. In dem wir mehr

moderne Ausbildungsplätze einrichten, investieren wir in eine zeitgemäße und

moderne Krankenhauslandschaft und leisten gleichzeitig einen Beitrag gegen den

Fachkräftemangel“.

Umfangreiche Neubauten seien am Klinikum Idar-Oberstein und an der Asklepios

Südpfalzklinik in Kandel vorgesehen. Hierfür stehen jeweils 5 Millionen Euro im

diesjährigen Investitionsprogramm zur Verfügung.

Hintergrund: Gesamtförderung der Krankenhäuser

Zusätzlich zum Krankenhausinvestitionsprogramm über 77 Millionen Euro für

Einzelmaßnahmen stellt das Land in diesem Jahr 65 Millionen Euro für die

Pauschal-förderung bereit. Die pauschalen Fördermittel werden auf alle

Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz nach einem vorgegebenen Schlüssel, der die

Fallzahlen der Krankenhäuser berücksichtigt, verteilt. Mit diesen Mitteln

finanzieren die Krankenhäuser die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter,

wie medizinische Geräte und Betten oder sie realisieren kleinere Baumaßnahmen.

Zusätzlich erhalten die Krankenhäuser im Land über den Krankenhausstrukturfonds

seit 2016 bis 2024 insgesamt mehr als 230 Millionen Euro, wovon das Land im

gleichen Zeitraum rund 103 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Damit

können Maßnahmen zur Verbesserung der Strukturen in der Krankenhausversorgung

gefördert werden.

Zusätzlich werden den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern insgesamt weitere

rund 203 Millionen Euro über den Krankenhauszukunftsfonds zur Verfügung

gestellt. Von den rund 203 Millionen Euro kommen 30 Prozent, also rund 61

Millionen Euro vom Land, die restlichen Mittel sind Bundesmittel.

Hauptförderschwerpunkte sind die Digitalisierung und die technische Ausstattung

der Krankenhäuser. Die Mittel sind den Krankenhäusern bereits in vollem Umfang

bewilligt.

„Wir modernisieren und erweitern das bestehende Angebot und legen in diesem

Jahr klare Schwerpunkte auf die Pflegebereiche mit Intensivstationen, die

Psychiatrie, die Modernisierung und Erweiterung von OP-Abteilungen und auf die

Funktionsbereiche. Es bleibt unsere Pflicht, gute Rahmenbedingungen für die

gesundheitliche Versorgung der Menschen im Land zu schaffen. Mit der

bedarfsgerechten Aufstockung der Krankenhausfinanzierungsmittel um 6 Millionen

Euro unterstreicht die Landesregierung die wichtige Rolle, die die stationäre

Versorgung im Land als einer der wichtigsten Säulen der Daseinsvorsorge hat“,

so der Gesundheitsminister.

Quelle: Pressemeldung, 28.03.2023