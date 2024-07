Rheinland-Pfalz: Nur noch 15% der Kliniken rechnen mit positivem Jahresergebnis

Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) warnt vor einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser (KGRP).

Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) warnt nach seiner heutigen Sitzung vor einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser im Land.

Hintergrund sind die in der letzten Woche veröffentlichten Ergebnisse des Krankenhaus Rating-Reports des RWI – Leibniz-Institut

für Wirtschaftsforschung.

Nach dieser Untersuchung konnten die gravierenden Auswirkungen der

Corona-Pandemie auf die Krankenhäuser durch Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern

zumindest zu Beginn der Pandemie teilweise abgefedert werden. Ohne eine

grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung steht dem RWI-Rating-Report

zufolge jedoch zu befürchten, dass es zu einer dramatischen Verschlechterung der

wirtschaftlichen Situation der Kliniken kommt. Insbesondere in dem wahrscheinlichen

Fall, dass die stationären Fallzahlen nicht wieder an das Vorpandemie-Niveau

anknüpfen können.

Diese düstere Prognose deckt sich mit den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage der

KGRP, wonach bereits im Jahr 2022 nur noch 15% der Kliniken in Rheinland-Pfalz

ein positives Jahresergebnis erwarten. Hauptgründe hierfür sind Erlöseinbußen bei

gleichzeitig drastischen Preissteigerungen für Energie, medizinische Produkte,

Medikamente sowie Lebensmittel, die aufgrund des starren Finanzierungssystems

der Krankenhäuser nicht kompensiert werden können.

„Die aktuelle Preisexplosion stellt viele bereits wirtschaftlich angeschlagene

Krankenhäuser vor erhebliche Herausforderungen. So zahlten einige Krankenhäuser

bereits im ersten Quartal dreimal so viel für Gas wie im ersten Quartal 2021.

Angesichts der angespannten Lage benötigen die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz

einen deutlichen Inflationsausgleich zur wirtschaftlichen Absicherung. Im Gegensatz

zu anderen Branchen können wir Kostensteigerungen nicht über unsere Preise

weitergeben“, betont der Vorstandsvorsitzende der KGRP, Dr. Hartmut Münzel.

„Wenn die Politik nicht kurzfristig handelt und einen Ausgleich für

Kostensteigerungen schafft sowie jetzt schnellstmöglich die Weichen für ein

zukunftsfähiges Finanzierungssystem stellt, wird sich die wirtschaftliche Schieflage in

vielen Kliniken zuspitzen“, fasst Dr. Münzel, die Forderungen zusammen.

Hintergrundinformationen zur Krankenhausfinanzierung:

Die Krankenhäuser werden „dual“ finanziert, d.h., die Betriebskosten werden von den

Krankenkassen im Wesentlichen über Fallpauschalen (sog. DRG – Diagnosis

Related Groups) und die Investitionskosen für Neu- und Umbauten von den Ländern

getragen.

Die Preisentwicklung der Fallpauschalen ist im Wesentlichen begrenzt durch die

Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen der gesetzlichen

Krankenversicherung und kann nur begrenzt an Kostenentwicklungen angepasst

werden.

Aufgrund der bundesweit sehr niedrig bemessenen Investitionsmittel von Seiten der

Länder müssen die Krankenhäuser notwendige finanzielle Mittel für die

Modernisierung ihrer Infrastruktur aus den Betriebskosten erwirtschaften. D.h., sie

müssen Gewinne erzielen, um erforderliche Investitionen zu tragen. Dies erhöht den

Druck auf das Personal und führt zu einer finanziellen Schieflage vieler

Krankenhausträger.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. (KGRP) ist der Dachverband der

Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und vertritt die Interessen von 84 Krankenhäusern mit rund

26.000 Betten. Über 980.000 Patientinnen und Patienten werden jährlich in den rheinland-pfälzischen

Krankenhäusern umfassend stationär behandelt. Hinzu kommen jährlich mehr als 80.000 ambulante

Operationen. Die Kliniken sind zugleich einer der bedeutendsten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz mit

rund 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nähere Informationen zu den Aufgaben der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz unter

www.kgrp.de.

ViSdP: Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Quelle: KGRP, 29.06.2022