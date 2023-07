Rückkehr zu Pflegepersonaluntergrenzen: Für Klinikteams eine absurde Situation (KKVD).

Morgen, am 1. August, treten die Pflegepersonaluntergrenzen (PPUG) für

Intensivstationen und in der Geriatrie wieder in Kraft. Sie waren angesichts

der COVID-19-Pandemie eigentlich bis Ende des Jahres ausgesetzt, um die

Kliniken zu entlasten. Aus Sicht der Katholischen Krankenhausverbands

Deutschlands (kkvd) ist diese kurzfristige politische Entscheidung höchst

widersprüchlich. Die Personaluntergrenzen könnten bei lokalen Ausbrüchen oder

in einer zweiten Infektionswelle zur Sperrung von dringend benötigten

Intensivbetten führen, so der Verband.

Ingo Morell, stellvertretender Vorsitzender des kkvd: „Derzeit drohen die

zahlreichen lokalen COVID-19-Ausbrüche in eine zweite Infektionswelle zu

führen. Trotzdem treten ab morgen sehr kurzfristig die

Pflegepersonaluntergrenzen in Intensivstationen wieder in Kraft. Diese

politische Entscheidung ist höchst widersprüchlich. Für die Intensivteams in

den Kliniken führt das zu einer absurden Situation. In der aktuellen

Urlaubszeit sind die Dienstpläne sowieso auf Kante genäht. Angesichts der

anhaltenden Pandemie können die Klinikteams bei lokalen Ausbrüchen jederzeit

erneut in den Krisenmodus gezwungen werden. Dann droht aber eine Sperrung

dringend benötigter Intensivbetten, wenn die starren Vorgaben der PPUG nicht

erfüllt werden. Diese Situation kann sich noch verschärfen, wenn auch

Pflegekräfte infiziert und in Quarantäne sind. Dann müssen Intensivpatienten in

andere Krankenhäuser verlegt werden. Dies zeigt einmal mehr, wie praxisfern die

Pflegepersonaluntergrenzen sind.“

Pflegepersonaluntergrenzen gelten für sogenannte „pflegesensitive“ Bereiche der

Krankenhäuser. Dies sind derzeit die Intensivmedizin, die Geriatrie, die

Kardiologie, die Unfallchirurgie, Herzchirurgie, Neurologie, Neurologie

Schlaganfalleinheit und neurologische Frührehabilitation. Ihre Anwendung wurde

jedoch für die Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt, um die

Kliniken in der Pandemie zu entlasten.

„Die Pandemie ist eine Ausnahmesituation, in der flexibles Handeln gefragt ist.

Unabhängig davon sind Pflegepersonaluntergrenzen nicht geeignet, die Situation

der Pflegekräfte wirksam zu verbessern. Daher ist jetzt ein Kurswechsel nötig.

Mit der ‚Pflegepersonal-Regelung 2.0‘ liegt ein Instrument auf dem Tisch, das

den Pflegepersonalbedarf unbürokratisch anhand des Bedarfs der Patienten und

der Pflegequalität bemisst. Es wurde gemeinsam von der Deutschen

Krankenhausgesellschaft, dem Deutschen Pflegerat und der Gewerkschaft verdi

entwickelt und wird auch von den Fachverbänden der Pflegekräfte unterstützt.

Das Bundesgesundheitsministerium muss diesen Ball nun endlich aufnehmen und den

Weg für die Einführung der PPR 2.0 frei machen. Das wäre ein wichtiger Schritt

für eine zukunftsfähige Pflegepersonalplanung“, so Morell abschließend.

Quelle: KKVD, 31.07.2020