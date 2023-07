Sächsische Rehakliniken fordern Inflationsausgleich (Krankenhausgesellschaft Sachsen).

In dieser Woche startete die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) eine bundesweite Kampagne, um die Politik vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Preisexplosionen zum sofortigen Handeln aufzufordern. Angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Lage fordern die Krankenhäuser in Sachsen Bundes- und

Staatsregierung dazu auf, umgehend zu handeln und einen Inflationsausgleich einzuführen. Bundesweit schreiben in diesem Jahr 60 Prozent der Krankenhäuser rote

Zahlen, ein Fünftel rechnet sogar damit, keine Kredite mehr zu erhalten. Im kommenden Jahr

droht die Lage noch weiter zu eskalieren mit dann bis zu 80 Prozent Kliniken in der

Verlustzone. Das hat jüngst eine RWI-Studie zur wirtschaftlichen Lage der Krankenhäuser

ergeben. Die Lage ist überall sehr angespannt. Dies geht aus einer offiziellen Mitteilung der

DKG hervor.

Für die Rehakliniken gilt diese Entwicklung analog. Systembedingt haben

Rehabilitationseinrichtungen in der Regel von vornherein eine geringere Finanzkraft als

Krankenhäuser. Daher ist die Lage hier fast noch dramatischer. Die

Landesarbeitsgemeinschaft Reha Sachsen e. V. (LARS e. V.) begrüßt und unterstützt die

Kampagne der DKG und ihrer Landesverbände daher ausdrücklich.

„Schon während der Pandemie wurden die Rehakliniken zwei Jahre lang weitgehend sich

selbst überlassen. Einige von ihnen wurden wiederholt zum Behelfskrankenhaus ernannt um

die umliegenden Akutversorger zu entlasten. In vielen Fällen war dies für die Beschäftigten

über lange Zeiträume mit erheblichem Mehraufwand und wochenlangen Einsätzen in

anderen Bereichen verbunden – so mussten beispielsweise Physio- und Ergotherapeuten

sowie Logopäden als Pflegehilfskräfte eingesetzt werden. In den von der Politik

verabschiedeten Ausgleichs- und Hilfspaketen wurden die Rehakliniken jedoch in den

meisten Fällen nicht adäquat berücksichtigt, obwohl sie sich zur Bewältigung der

pandemiebedingten Herausforderungen als wichtige Säulen des Gesundheitswesens

herausstellten. Die Rehabilitationskliniken fühlen sich von der Politik allein gelassen,“ erklärt

der Vorstandsvorsitzende des LARS e. V., Carsten Tietze.

„Bei den gegenwärtigen Preisexplosionen ist dies nicht anders. Krankenhäuser und

Rehakliniken können steigende Preise nicht einfach »an den Kunden weitergeben«, wie dies

in den allermeisten anderen Branchen üblich ist. Kliniken bewegen sich nicht im klassischen

Umfeld einer freien Marktwirtschaft. Daher droht vielen Einrichtungen aufgrund der

derzeitigen Entwicklung eine wirtschaftliche Schieflage, die sie nicht selbst verschulden. Hier

ist die Bundes- und Landespolitik vor allem im Sinne der Patientinnen und Patienten

aufgefordert, umgehend einzugreifen“, so Tietze.

Wie auch bei Krankenhäusern beschränken sich mögliche Einsparpotenziale in Rehakliniken

auf ganz wenige Teilbereiche. Rehakliniken müssen komplexe Infrastrukturen

aufrechterhalten, da sie sonst ihrem Rehabilitationsauftrag nicht gerecht werden können.

Oftmals gehört dazu zum Beispiel der Betrieb eines Schwimm- und Bewegungsbades. Ohne

einen adäquaten Inflationsausgleich ist die wirtschaftliche Stabilität vieler Kliniken deshalb

stark gefährdet.

Als Interessenvertretung zahlreicher ambulanter und stationärer Rehabilitationseinrichtungen

in Sachsen erwartet der LARS e. V., dass auch Frau Staatsministerin Köpping gegenüber

Bundesgesundheitsminister Lauterbach nachdrücklich diese Verantwortung zum Handeln

deutlich macht.

Quelle: Krankenhausgesellschaft Sachsen, 08.09.2022