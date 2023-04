VKD und BWKG: Entschließung zur wirtschaftlichen Sicherung und zur geplanten Krankenhausreform

Erst Finanzierung sichern, dann Krankenhausreform umsetzen (BWKG).

„Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser ist so schwierig wie noch nie“, sind sich der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold und der Vorsitzende des Verbands der Krankenhausdirektoren in Deutschland – Baden-Württemberg (VKD),

Matthias Geiser einig. Im Rahmen der heutigen VKD-Tagung wurde eine gemeinsame

Entschließung von VKD und BWKG zur wirtschaftlichen Sicherung und der geplanten

Krankenhausreform einstimmig beschlossen. An der Tagung haben mehr als 100

Krankenhausgeschäftsführerinnen und -geschäftsführer aus dem Land

teilgenommen.

„Den Krankenhäusern im Land werden allein in diesem Jahr 800 Mio. Euro fehlen,

wenn die Politik nicht schnell etwas tut. Und selbst wenn die versprochenen

Energiehilfen tatsächlich bei den Krankenhäusern ankommen sollten, fehlen immer

noch mindestens 620 Mio. Euro in 2023“, so der BWKG-Vorstandsvorsitzende

Scheffold und verweist auf die Zahlen einer BWKG-Blitzumfrage. „Diese kritische

Finanzsituation bringt die Krankenhäuser zunehmend in eine Schieflage und es

droht ein kalter Strukturwandel. In dieser Situation wird die geplante große

Krankenhausreform inklusive der Finanzierung der Vorhaltekosten ins Leere

laufen. Zum einen sind die Krankenhäuser, die reformiert werden sollen, dann

möglicherweise gar nicht mehr da. Zum anderen beschränken die Vorhaltekosten

den unternehmerischen Spielraum und die Krankenhäuser müssen im verbleibenden

Bereich mehr erwirtschaften, um die Defizite zu decken. Damit wird das

Hamsterrad schneller statt langsamer. Die finanzielle Stabilisierung ist

Voraussetzung für eine funktionierende Krankenhausreform.“

Quelle: BWKG