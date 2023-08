Zukunftsprogramm Krankenhäuser: Die Bundesländer müssen jetzt mitziehen (VKD).

Die Digitalisierung nimmt im Gesetzentwurf für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser einen großen Raum ein. Dieser Entwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn der Nachholbedarf ist erheblich. Gesetzentwurf stellt zu Recht erheblichen Nachholbedarf in der Digitalisierung der Krankenhäuser fest

Berlin, 11. August 2020. Die Zukunft der Krankenhäuser ist digital. Dass die

Digitalisierung im Gesetzentwurf für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser einen

großen Raum einnimmt, ist daher folgerichtig und wird vom Verband der

Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD) begrüßt. „Wir haben seit Jahren immer

wieder darauf hingewiesen, dass digitale Strukturen ganz wesentlich für die

Lösung zahlreicher Probleme und Herausforderungen sind, denen die Krankenhäuser

gegenüberstehen“, sagt VKD-Präsident Dr. Josef Düllings.

Dass hierfür in der Vergangenheit viel versäumt und die Lücke durch fehlende

Investitionen der Länder immer größer wurde, liegt auf der Hand und wird auch

im Gesetzentwurf genauso festgestellt. Der Nachholbedarf ist erheblich. Wie

hoch er allerdings tatsächlich ist, hätte für ein strukturiertes Vorgehen

bereits dringend ermittelt werden müssen. Das sollte zügig nachgeholt werden,

denn es gibt hier erhebliche Unterschiede zwischen den Krankenhäusern, die ja

alle digitalisiert werden müssen. Die im Gesetzentwurf vorgesehene erste

Evaluation zum digitalen Reifegrad sollte aus Sicht des VKD nicht erst Mitte

2021 erstmals erfolgen, um Fortschritte zu dokumentieren, sondern bereits den

aktuellen Status als Ausgangspunkt ermitteln.

Die Fülle der förderungsfähigen Vorhaben, die im Gesetzentwurf aufgelistet

werden und die sicher auch sehr wichtig sind, lassen allerdings leise Zweifel

darüber aufkommen, wie viele der vorgesehenen drei Milliarden Euro am Ende

tatsächlich in die Digitalisierung fließen werden. Eine Priorisierung bereits

im Gesetz erscheint tatsächlich angebracht, auch wenn über die zu fördernden

Projekte am Ende natürlich die Länder entscheiden werden. Dass diese die

vorgesehene Regelung, 30 Prozent der notwendigen Fördersummen zu übernehmen,

umsetzen, hoffen wir nicht nur, sondern werden dies einfordern. Ansonsten würde

das Gesetz eines seiner wesentlichen Ziele verfehlen, flächendeckend Vernetzung

zu ermöglichen. Die Länder müssen jetzt mitziehen.

Immerhin ist es auch wieder drei Jahre her, seit das Bundesministerium für

Wirtschaft und Energie neun Eckpunkte zur Digitalisierung der

Gesundheitswirtschaft formuliert hat, um hier das Tempo zu erhöhen.

Festgestellt wurde außerdem, dass staatliche Förderung und Unterstützung

hierbei notwendig seien. Auch das haben wir damals begrüßt, denn es entsprach

unseren Praxiserfahrungen. Wir alle haben also längst kein Erkenntnisproblem

mehr.

„Die Corona-Pandemie hat uns nochmals drastisch vor Augen geführt, wie wichtig

das Thema ist und wie zügig es flächendeckend in Angriff genommen werden muss.

Wir sind natürlich froh darüber, dass jetzt auch Bundesmittel eingesetzt werden

sollen. Und wir hoffen, dass die Bundesländer ihren Teil ebenfalls leisten

werden. Wir sehen den Gesetzentwurf als einen wichtigen Schritt in die richtige

Richtung, gehen aber davon aus, dass einige der vorgesehenen Regelungen im

parlamentarischen Verfahren nochmals auf den Prüfstand gestellt werden“, so das

erste Fazit des VKD-Präsidenten.

Quelle: VKD, 11.08.2020